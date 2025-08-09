ЦСКА и Черно море не си вкараха голове, "червените" още са без победа в първенството

Първенство на България по футбол, срещи от четвъртия кръг в Първа лига:
ЦСКА - Черно море - 0:0
по-късно днес:
Славия - Лудогорец
Утре от 19:00 часа:
Левски - Спартак (Варна)
От 21:15 часа:
Ботев (Пловдив) - Локомотив (София)
В понеделник от 19:00 часа:
Септември - Берое
От 21:15 часа:
Арда - Локомотив (Пловдив)
от петък:
Монтана - Ботев (Враца) - 0:0
* пропусната дузпа: Антоан Стоянов (Ботев Враца) - 18'
Добруджа - ЦСКА 1948 - 2:1 (0:1)
голмайстори: 0:1 Емил Ценов 25, 1:1 Антон Иванов 75, 2:1 Ивайло Михайлов 89
временно класиране:
1. Левски 3 3 0 0 9:1 9 точки
2. Лудогорец 3 3 0 0 8:1 9
3. Черно море 4 2 2 0 7:2 8
4. ЦСКА 1948 4 2 1 1 5:4 7
5. Локомотив Пловдив 3 2 1 0 3:1 7
6. Добруджа 4 2 0 2 5:5 6
7. Локомотив София 3 1 2 0 5:2 5
8. Арда Кърджали 3 1 1 1 6:2 4
9. Спартак Варна 3 0 3 0 2:2 3
10. Ботев Враца 4 0 3 1 3:4 3
11. ЦСКА 4 0 3 1 2:3 3
12. Берое 3 0 2 1 1:5 2
13. Монтана 4 0 2 2 1:9 2
14. Славия 3 0 1 2 3:6 1
15. Ботев Пловдив 3 0 1 2 2:8 1
16. Септември София 3 0 0 3 2:9 0
