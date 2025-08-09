Австрийският град Инсбрук се надява да бъде домакин на песенния конкурс "Евровизия" през 2026 г.

Кметът на Инсбрук Йоханес Анценгрубер оценява шансовете на австрийския град да бъде домакин на песенния конкурс "Евровизия" през 2026 г. като "изключително високи", предаде ДПА.

"Нашите амбиции, ангажираност и концепция бяха добре приети", каза той пред ДПА преди обществената телевизия ORF да обяви решението си на 20 август.

Столицата Виена е другият град, кандидатстващ за домакин на финала на музикалния форум следващата година.

Австрийският певец JJ спечели "Евровизия" т.г., проведена в швейцарския град Базел и така страната получи правото да избере града, който ще бъде домакин на събитието през 2026 г.

Виена беше домакин на музикалната надпревара през 2015 г. Ако бъде избран, Инсбрук, петият по големина град в Австрия с население от 130 000 души, за първи път ще приеме музикалната надпревара.

Кметът Анценгрубер вярва, че градът му разполага с необходимите съоръжения, като в радиус от 25 километра има няколко хиляди хотелски легла, отбелязва ДПА.

Достъпът до града по въздух, с железопътен или автомобилен транспорт също е лесен. "Истинското предимство е, че в Инсбрук всички събития ще са на 15-минутно пешеходно разстояние", отбелязва той.

Ръководителят на местната туристическата служба Паул Молк изрази надежда, че отговорните лица в ORF ще имат смелостта да опитат нещо ново.

Столицата на Тирол беше домакин на Зимните олимпийски игри през 1964 и 1976 г., както и на европейски и световни първенства по зимни спортове. Около 15 000 зрители ще могат да гледат полуфиналите и финала на "Евровизия" в обновената Олимпийска зала на града, каза Молк.

Той отбеляза, че има достатъчно място за съпътстващи събития и технически изисквания, за разлика възможностите на Виена.

Според Молк целият град ще се фокусира върху конкурса, като върховете на Алпите ще служат за фон и място на част от мероприятията, отбелязва ДПА.