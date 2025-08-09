Подробно търсене

Атанас Василев
Локомотив (ГО) постигна първа победа във Втора лига през сезона
Снимка: Минко Чернев/БТА (ПБ)
София,  
09.08.2025 22:03
 (БТА)

Локомотив (Горна Оряховица) постигна първа победа през сезона във Втора лига, след като се наложи с 1:0 над Беласица (Петрич). Единственото попадение падна още в 8-ата минута и негов автор беше Жулиян Иванов.

С 3 точки домакините се придвижиха в средата на класирането, а гостите от Беласица са предпоследни само с точка. По-рано днес първите два мача от третия кръг на Втора лига завършиха при равенства.


Първенство на България по футбол, срещи от 3-ия кръг във Втора лига:
Севлиево - Марек 1915 (Дупница)                 0:0

Миньор (Перник) - Черноморец 1919 (Бургас)      1:1 (0:1) 
голмайстори: 0:1 Димитър Костадинов 2, 1:1 Александър Александров 90+4

Локомотив (Горна Оряховица) - Беласица (Петрич) 1:0 (1:0)
Голмайстор: Жулиян Иванов 8

в неделя:
Спортист (Своге) - Лудогорец II (Разград) 
Фратрия (Варна) - Етър (В. Търново) 
Янтра 2019 (Габрово) - Хебър (Пазарджик) 
ЦСКА II (София) - Вихрен (Сандански) 

във вторник:
Спартак (Плевен) - Дунав (Русе)
Пирин (Благоевград)         почива

             Класиране:
 1. Фратрия (Варна)                 2    2   0   0    5:2     6               
 2. Вихрен (Сандански)              2    2   0   0    3:1     6
 3. Марек (Дупница)                 3    1   2   0    1:0     5
 4. Пирин (Благоевград)             2    1   1   0    2:1     4 
 5. Лудогорец II (Разград)          2    1   0   1    4:2     3               
 6. Дунав (Русе)                    1    1   0   0    2:1     3               
 7. Хебър 1918 (Пазарджик)          2    1   0   1    3:3     3           
 8. Спартак (Плевен)                2    1   0   1    2:2     3               
 9. Локомотив (Горна Оряховица)     3    1   0   2    3:4     3
10. Етър (Велико Търново)           2    0   2   0    1:1     2
  . Спортист 2009 (Своге)           2    0   2   0    1:1     2
12. Янтра 2019 (Габрово)            2    0   2   0    2:2     2
13. Черноморец 1919 (Бургас)        3    0   2   1    3:4     2
14. Миньор (Перник)                 3    0   2   1    2:3     2
15. Севлиево (Севлиево)             3    0   2   1    0:2     2
16. Беласица (Петрич)               2    0   1   1    1:2     1 
17. ЦСКА II (София)                 2    0   0   2    2:6     0

/АВ/

