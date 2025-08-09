Локомотив (ГО) постигна първа победа във Втора лига през сезона

Локомотив (Горна Оряховица) постигна първа победа през сезона във Втора лига, след като се наложи с 1:0 над Беласица (Петрич). Единственото попадение падна още в 8-ата минута и негов автор беше Жулиян Иванов.

С 3 точки домакините се придвижиха в средата на класирането, а гостите от Беласица са предпоследни само с точка. По-рано днес първите два мача от третия кръг на Втора лига завършиха при равенства.



Първенство на България по футбол, срещи от 3-ия кръг във Втора лига: Севлиево - Марек 1915 (Дупница) 0:0 Миньор (Перник) - Черноморец 1919 (Бургас) 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Димитър Костадинов 2, 1:1 Александър Александров 90+4 Локомотив (Горна Оряховица) - Беласица (Петрич) 1:0 (1:0) Голмайстор: Жулиян Иванов 8 в неделя: Спортист (Своге) - Лудогорец II (Разград) Фратрия (Варна) - Етър (В. Търново) Янтра 2019 (Габрово) - Хебър (Пазарджик) ЦСКА II (София) - Вихрен (Сандански) във вторник: Спартак (Плевен) - Дунав (Русе) Пирин (Благоевград) почива Класиране: 1. Фратрия (Варна) 2 2 0 0 5:2 6 2. Вихрен (Сандански) 2 2 0 0 3:1 6 3. Марек (Дупница) 3 1 2 0 1:0 5 4. Пирин (Благоевград) 2 1 1 0 2:1 4 5. Лудогорец II (Разград) 2 1 0 1 4:2 3 6. Дунав (Русе) 1 1 0 0 2:1 3 7. Хебър 1918 (Пазарджик) 2 1 0 1 3:3 3 8. Спартак (Плевен) 2 1 0 1 2:2 3 9. Локомотив (Горна Оряховица) 3 1 0 2 3:4 3 10. Етър (Велико Търново) 2 0 2 0 1:1 2 . Спортист 2009 (Своге) 2 0 2 0 1:1 2 12. Янтра 2019 (Габрово) 2 0 2 0 2:2 2 13. Черноморец 1919 (Бургас) 3 0 2 1 3:4 2 14. Миньор (Перник) 3 0 2 1 2:3 2 15. Севлиево (Севлиево) 3 0 2 1 0:2 2 16. Беласица (Петрич) 2 0 1 1 1:2 1 17. ЦСКА II (София) 2 0 0 2 2:6 0