Равенства в първите два мача от третия кръг във Втора лига

БТА, Перник (2 април 2025г.) На снимката: „Решенията са взети, скоро Миньор (Перник) и Черноморец 1919 (Бургас) завършиха 1:1 в среща от 3-ия кръг на Втора лига, а Севлиево и Марек (Дупница) не си отбелязаха голове.

”Акулите” откриха резултата още във 2-ата минута чрез Димитър Костадинов и водиха през цялото време, но бяха наказани заради неконцентрираните си действия в 4-ата добавена минута от Александър Александров. Така и двата отбора продължават с по 2 точки от 3 мача, без победа и остават съседи в долната половина на класирането.



Първенство на България по футбол, срещи от 3-ия кръг във Втора лига: Севлиево - Марек 1915 (Дупница) 0:0 Миньор (Перник) - Черноморец 1919 (Бургас) 1:1 (0:1) голмайстори: 0:1 Димитър Костадинов 2, 1:1 Александър Александров 90+4 по-късно днес: Локомотив (Горна Оряховица) - Беласица (Петрич) в неделя: Спортист (Своге) - Лудогорец II (Разград) Фратрия (Варна) - Етър (В. Търново) Янтра 2019 (Габрово) - Хебър (Пазарджик) ЦСКА II (София) - Вихрен (Сандански) във вторник: Спартак (Плевен) - Дунав (Русе) Пирин (Благоевград) почива Класиране: 1. Фратрия (Варна) 2 2 0 0 5:2 6 2. Вихрен (Сандански) 2 2 0 0 3:1 6 4. Марек (Дупница) 3 1 2 0 1:0 5 3. Пирин (Благоевград) 2 1 1 0 2:1 4 5. Лудогорец II (Разград) 2 1 0 1 4:2 3 6. Дунав (Русе) 1 1 0 0 2:1 3 7. Хебър 1918 (Пазарджик) 2 1 0 1 3:3 3 8. Спартак (Плевен) 2 1 0 1 2:2 3 9. Етър (Велико Търново) 2 0 2 0 1:1 2 . Спортист 2009 (Своге) 2 0 2 0 1:1 2 11. Янтра 2019 (Габрово) 2 0 2 0 2:2 2 14. Черноморец 1919 (Бургас) 3 0 2 1 3:4 2 13. Миньор (Перник) 3 0 2 1 2:3 2 15. Севлиево (Севлиево) 3 0 2 1 0:2 2 12. Беласица (Петрич) 1 0 1 0 1:1 1 16. Локомотив (Горна Оряховица) 2 0 0 2 2:4 0 17. ЦСКА II (София) 2 0 0 2 2:6 0