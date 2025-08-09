Подробно търсене

Равенства в първите два мача от третия кръг във Втора лига

Атанас Василев
Равенства в първите два мача от третия кръг във Втора лига
Равенства в първите два мача от третия кръг във Втора лига
Снимка: Кореспондент на БТА в Перник Мая Костадинова
София,  
09.08.2025 20:11
 (БТА)

БТА, Перник (2 април 2025г.) На снимката: „Решенията са взети, скоро Миньор (Перник) и Черноморец 1919 (Бургас) завършиха 1:1 в среща от 3-ия кръг на Втора лига, а Севлиево и Марек (Дупница) не си отбелязаха голове.

”Акулите” откриха резултата още във 2-ата минута чрез Димитър Костадинов и водиха през цялото време, но бяха наказани заради неконцентрираните си действия в 4-ата добавена минута от Александър Александров. Така и двата отбора продължават с по 2 точки от 3 мача, без победа и остават съседи в долната половина на класирането.


Първенство на България по футбол, срещи от 3-ия кръг във Втора лига:
Севлиево - Марек 1915 (Дупница)                 0:0
Миньор (Перник) - Черноморец 1919 (Бургас)      1:1 (0:1) 
голмайстори: 0:1 Димитър Костадинов 2, 1:1 Александър Александров 90+4

по-късно днес:
Локомотив (Горна Оряховица) - Беласица (Петрич) 

в неделя:
Спортист (Своге) - Лудогорец II (Разград) 
Фратрия (Варна) - Етър (В. Търново) 
Янтра 2019 (Габрово) - Хебър (Пазарджик) 
ЦСКА II (София) - Вихрен (Сандански) 

във вторник:
Спартак (Плевен) - Дунав (Русе)
Пирин (Благоевград)         почива

             Класиране:
 1. Фратрия (Варна)                 2    2   0   0    5:2     6               
 2. Вихрен (Сандански)              2    2   0   0    3:1     6
 4. Марек (Дупница)                 3    1   2   0    1:0     5
 3. Пирин (Благоевград)             2    1   1   0    2:1     4 
 5. Лудогорец II (Разград)          2    1   0   1    4:2     3               
 6. Дунав (Русе)                    1    1   0   0    2:1     3               
 7. Хебър 1918 (Пазарджик)          2    1   0   1    3:3     3           
 8. Спартак (Плевен)                2    1   0   1    2:2     3               
 9. Етър (Велико Търново)           2    0   2   0    1:1     2
  . Спортист 2009 (Своге)           2    0   2   0    1:1     2
11. Янтра 2019 (Габрово)            2    0   2   0    2:2     2
14. Черноморец 1919 (Бургас)        3    0   2   1    3:4     2
13. Миньор (Перник)                 3    0   2   1    2:3     2
15. Севлиево (Севлиево)             3    0   2   1    0:2     2
12. Беласица (Петрич)               1    0   1   0    1:1     1
16. Локомотив (Горна Оряховица)     2    0   0   2    2:4     0               
17. ЦСКА II (София)                 2    0   0   2    2:6     0

/АВ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 20:18 на 09.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация