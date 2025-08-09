Изграждаме състава в движение след множеството напуснали, заяви треньорът на Славия Златомир Загорчич след загубата от Лудогорец

Изказвания след мача от четвъртия кръг в Първа футболна лига между Славия и Лудогорец (0:3):

Златомир Загорчич (треньор на Славия):

"Класата на Лудогорец спечели мача. Ние се раздавахме, опитахме се да направим нещо. Не се получи и загубихме този мач. Напуснаха ни 15 човека, а искаме да изградим нещо за 2-3 седмици. Това е невъзможно. Изграждаме състава в движение и ще опитаме да наваксаме. Имаме много проблеми, най-много физически. Имаме нужда от по-високи хора, които да влизат в единоборства и да пресират по-силните противници.

Целта ми беше да печелим мачовете още от самото начало. С това, което разполагаме, ще бъде много тежко. Момчетата тренират. Не разполагаме с време, а имаме нужда от време. Не знам (за селекцията).

Искаме да печелим във всички мачове. Ще се опитваме да побеждаваме, след като се подготвяме в движение."