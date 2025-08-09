Лудогорец спечели три точки срещу Славия, Петър Станич се отличи с гол и асистенция

Мач от четвъртия кръг в Първа футболна лига:

Славия - Лудогорец 0:3 (0:1)

голмайстори: 0:1 Ивайло Чочев 43, 0:2 Ерик Биле 55, 0:3 Петър Станич 83

жълти картони: Емил Стоев (Славия)

главен съдия: Волен Чинков

стадион "Александър Шаламанов"

състави

Славия: Иван Андонов, Диего Фераресо, Мартин Георгиев, Лазар Марин, Жордан Варела, Кристиян Стоянов, Емил Стоев (55-Мохамед Досо), Кристиян Балов (55-Роберто Райчев), Иван Минчев (87-Борис Тодоров), Тони Тасев (77-Владимир Медвед), Янис Гермуш (77-Марко Милетич)

Лудогорец: Серджио Падт, Йоел Андерсон (23-Антон Недялков), Оливие Вердон, Идан Нахмиас, Симеон Шишков (62-Филип Калош), Педро Нареси (46-Петър Станич), Дерой Дуарте, Мунир Шуиар, Ивайло Чочев (77-Диниш Алмейда), Кайо Видал, Ив Ерик Биле

Лудогорец победи с 3:0 като гост Славия в мач от четвъртия кръг от Първа лига и излезе на върха в класирането. Отборът от Разград има пълен актив от 12 точки след четвъртия си последователен успех. "Белите" инкасираха трето поредна загуба и остават със само една точка през новия сезон, докато Петър Станич се отличи с попадение и асистенция за гостите, които следващата седмица гостуват на Ференцварош в квалификациите за участие в Шампионската лига.

След малко повече от десет минути игра Кайо Видал центрира към Ерик Биле, но нападателят попадна не успя да изненада Иван Андонов.

Славия имаше добър шанс в 13-ата минута. Янис Гермуш проби добре отдясно, пусна в средата към Иван Минчев, той остави за Тони Тасев, а дебютиралият отново нападател стреля, но Серджио Падт успя да улови топката.

Седем минути след това домакините пак имаха нова изгодна възможност. Емил Стоев получи топката около границата на наказателното поле и нанесе опасен удар, който рикошира в двама защитници на Лудогорец и премина, но покрай вратата на "зелените".

В 28-ата минута Ивайло Чочев получи центриране отдясно и стреля с глава към вратата на Славия, но Андонов отново изби топката точно пред голлинията.

Три минути след това Лудогорец пропусна още едно голово положение. Кайо Видал напредна по левия фланг и нанесе удар от дистанция към долния ляв ъгъл, а стражът Андонов пак не позволи на топката да премине зад него.

В 43-ата минута шампионите взеха аванс в резултата. Мунир Шуиар проби през центъра и подаде към Ивайло Чочев в наказателното поле и националът прати топката във вратата на Славия.

След почивката по-опитният отбор на гостите реализира още два гола.

В 55-ата минута Лудогорец достигна до втори гол. Влезлият като резерва Петър Станич подаде за Ерик Биле и трой преодоля Андонов. Първоначално голът беше отменен заради засада, но намесата на ВАР показа, че голмайсторът е бил редовна позиция при подаването.

Седем минути преди края на редовното време Антон Недялков центрира към Станич, който реализира третия гол във вратата на Славия.