Подробно търсене

Лудогорец мисли само за победа в реванша с Ференцварош, заяви треньорът на разградчани Руи Мота

Ивайло Георгиев
Лудогорец мисли само за победа в реванша с Ференцварош, заяви треньорът на разградчани Руи Мота
Лудогорец мисли само за победа в реванша с Ференцварош, заяви треньорът на разградчани Руи Мота
Руи Мота / Снимка: Владимир Шоков/БТА (ПБ)
Будапеща,  
11.08.2025 20:13
 (БТА)

Лудогорец преследва само победата срещу Ференцварош и не мисли за различни сценарии, включително изпълнението на дузпи, заяви старши треньорът на отбора Руи Мота по време на пресконференция в Унгария. Двата тима се срещат във вторник от 21:15 българско време в реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол. 

Лудогорец и Ференцварош завършиха наравно 0:0 в първата среща на "Хювефарма Арена" в Разград. 

"След първия мач имахме възможност да анализираме съперника и  да видим какво можем да променим. Надявам се утре да изпълним плана ни. През първото полувреме не играхме така, както ни се искаше, но знаем и защо. Подготвили сме се така, че това да не стане отново. Когато знаеш какво си направил, тогава можеш и да го подобриш", каза той на официалната пресконференция преди реванша.  

Запитан дали Лудогорец е готов за дузпи, Мота отговори: "Очакваме да продължим напред и сме готови за всякакви сценарии, но не сме дошли с настройка за дузпи. Това е ситуация, която не контролираш, а ние искаме да го правим. Надявам се утре да се представим по-добре. Преследваме само победа срещу добър отбор, който е домакин. Радваме се, че стадионът ще бъде пълен. Това е плюс за всички". 

"За да спечелим, трябва да бъдем по-добри от съперника. Трябва да контролираме това, което можем да контролираме", продължи Мота. 

Лудогорец има проблеми с контузии в началото на сезона, а един от отсъстващите е звездата в нападение Квадво Дуа.  

"Имаме контузии и трябва да бъдем умни в този мач. Който и да играе като централен нападател, аз вярвам в него. Знам, че ще се справи добре. Още от началото казваме, че искаме да играем в Шампионската лига. Това не е нещо ново. Полагаме много усилия, за да постигнем тази цел и не се отказваме", каза още Мота. 

Чешкият халф Филип Калоч заяви, че шансовете са равни преди втория мач срещу Ференцварош и също каза, че разградчани искат да спечелят още в редовното време. Той обаче добави, че всякаква победа би била добре дошла. 

"Шансовете са 50/50. Вярвам в нашите качества и се надявам да ги наклоним в наша полза. Първият мач бе 0:0 и във футбола може да стане всичко. Искаме да спечелим в редовното време, но нищо не е сигурно. И победата с дузпи си е победа. Ще играем пред хубав стадион, пред отлична публика и чакаме с нетърпение утрешния мач. Готови сме и сме тук, за да продължим напред", каза Калоч. 

"Всеки един от нас иска да играе в Шампионската лига, така че трябва да бием всеки съперник. Това ни е целта - да бъдем срещу най-добрите. Наша задача е да покажем на терена, че имаме място сред тях", завърши той. 

/КМ/

Свързани новини

11.08.2025 11:57

Ангел Петричев: Участие в плейофа за Шампионската лига е много важно за целите на Лудогорец

Изпълнителният директор на Лудогорец Ангел Петричев заяви, че всички в клуба са пределно мобилизиране за това да отстранят унгарския Ференцварош и да се класират за плейофния кръг в Шампионската лига, който той определи като "много важен за целите на клуба"
10.08.2025 00:42

Ференцварош с рутинна победа в унгарското първенство преди да посрещне Лудогорец в Шампионската лига

Съперникът на Лудогорец (Разград) в третия кръг на квалификациите в Шампионската лига – унгарският Ференцварош очаква вторник в отлично настроение, след като победи категорично с 4:1 Ниредхаза в 3-ия кръг на местното първенство. Защитаващият титлата
07.08.2025 12:02

Вече показваме стабилност, в сравнение с предишния европейски мач, смята халфът на Ференцварош Алекс Тот

Унгарският Ференцварош завърши 0:0 у дома с българския шампион Лудогорец Разград в първия мач от третия квалификационен кръг на Шампионската лига в сряда, а дефанзивният полузащитник Алекс Тот демонстрира задоволство от представянето. За него
07.08.2025 08:23

Бенфика е на прага на плейофния кръг в Шампионската лига след победа над Ница във Франция

Отборът на Бенфика направи голяма крачка към класиране за плейофния кръв в Шампионската лига след победа с 2:0 като гост на Ница в първия двубой от третия квалификационен кръг на турнира

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:15 на 11.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация