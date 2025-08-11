Лудогорец мисли само за победа в реванша с Ференцварош, заяви треньорът на разградчани Руи Мота

Лудогорец преследва само победата срещу Ференцварош и не мисли за различни сценарии, включително изпълнението на дузпи, заяви старши треньорът на отбора Руи Мота по време на пресконференция в Унгария. Двата тима се срещат във вторник от 21:15 българско време в реванш от третия квалификационен кръг на Шампионската лига по футбол.

Лудогорец и Ференцварош завършиха наравно 0:0 в първата среща на "Хювефарма Арена" в Разград.

"След първия мач имахме възможност да анализираме съперника и да видим какво можем да променим. Надявам се утре да изпълним плана ни. През първото полувреме не играхме така, както ни се искаше, но знаем и защо. Подготвили сме се така, че това да не стане отново. Когато знаеш какво си направил, тогава можеш и да го подобриш", каза той на официалната пресконференция преди реванша.

Запитан дали Лудогорец е готов за дузпи, Мота отговори: "Очакваме да продължим напред и сме готови за всякакви сценарии, но не сме дошли с настройка за дузпи. Това е ситуация, която не контролираш, а ние искаме да го правим. Надявам се утре да се представим по-добре. Преследваме само победа срещу добър отбор, който е домакин. Радваме се, че стадионът ще бъде пълен. Това е плюс за всички".

"За да спечелим, трябва да бъдем по-добри от съперника. Трябва да контролираме това, което можем да контролираме", продължи Мота.

Лудогорец има проблеми с контузии в началото на сезона, а един от отсъстващите е звездата в нападение Квадво Дуа.

"Имаме контузии и трябва да бъдем умни в този мач. Който и да играе като централен нападател, аз вярвам в него. Знам, че ще се справи добре. Още от началото казваме, че искаме да играем в Шампионската лига. Това не е нещо ново. Полагаме много усилия, за да постигнем тази цел и не се отказваме", каза още Мота.

Чешкият халф Филип Калоч заяви, че шансовете са равни преди втория мач срещу Ференцварош и също каза, че разградчани искат да спечелят още в редовното време. Той обаче добави, че всякаква победа би била добре дошла.

"Шансовете са 50/50. Вярвам в нашите качества и се надявам да ги наклоним в наша полза. Първият мач бе 0:0 и във футбола може да стане всичко. Искаме да спечелим в редовното време, но нищо не е сигурно. И победата с дузпи си е победа. Ще играем пред хубав стадион, пред отлична публика и чакаме с нетърпение утрешния мач. Готови сме и сме тук, за да продължим напред", каза Калоч.

"Всеки един от нас иска да играе в Шампионската лига, така че трябва да бием всеки съперник. Това ни е целта - да бъдем срещу най-добрите. Наша задача е да покажем на терена, че имаме място сред тях", завърши той.