Боян Денчев
От Лудогорец към феновете: Благодарим Ви за подкрепата, заедно сме по-силни
снимка: БТА
Разград,  
07.08.2025 20:47
 (БТА)

ПФК Лудогорец изказва искрената си благодарност на всички свои привърженици за невероятната подкрепа по време на снощния мач с Ференцварош (0:0) на "Хювефарма Арена".

„Вашата вярност, присъствие и заряд от трибуните ни дадоха сили да се борим допоследно. Не победихме, но крайният резултат ни оставя реални шансове за класиране в плейофа на Шампионската лига.

С ваша помощ вече отстранихме корави съперници като Динамо Минск и Риека, и заедно можем да мечтаем за още една вълнуваща европейска кампания.

Пътят е труден, но когато сме заедно – нищо не е невъзможно! Благодарим ви, че вярвате в отбора и продължавате да сте с нас във всяка битка.

Лудогорец се бори до край, а вие сте нашият 12-и играч!“, написаха от ръководството на Лудогорец в социалните мрежи.

/БД/

