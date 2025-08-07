Бенфика е на прага на плейофния кръг в Шампионската лига след победа над Ница във Франция

Отборът на Бенфика направи голяма крачка към класиране за плейофния кръв в Шампионската лига след победа с 2:0 като гост на Ница в първия двубой от третия квалификационен кръг на турнира.

Вицешампионът на Португалия стигна до успеха с два гола след почивката, а техни автори станаха Франьо Иванович и Флорентино. Така след седмица на реванша в Лисабон "орлите" ще могат да допуснат дори загуба с един гол разлика и пак ще се класират за последния етап от пресявките в най-авторитетния футболен клубен турнир на Стария континент.

Преднина, но доста по-крехка, взе и нидерландският Фейенорд в сблъсъка си с турския Фенербахче. На своя "Де Кайп" Фейенорд се наложи с 2:1, но остави развръзката за реванша в Истанбул напълно отворена.

Кинтен Тимбер даде преднина на домакините още в 19-ата минута, но най-интересното в срещата предстоеше в нейния край. В 86-ата минута Софиан Амрабат изравни за Фенербахче, но с попадение в добавеното време на Анис Хадс Муса Фейенорд се добра до важния успех.

Солиден аванс преди реванша в Белград пък взе сръбският гранд Цървена звезда, който победи с 3:1 в Познан шампиона на Полша Лех.

Раде Крунич вкара два гола за "звездашите", като откри в деветата минута, а след това бе точен и за 2:1 в 51-вата минута. Крайният резултат бе оформен от Бруно Дуарте в 73-тата минута, а за домакините от Лех Познан се разписа Микаел Ишак десетина минути преди почивката.

Поражението на Лех сложи край на серията на полските отбори без загуба от началото на сезона в европейските клубни турнири.

Резултати от първите мачове от третия квалификационен кръг в Шампионската лига:

Кайрат Алмати (Казахстан) - Слован Братислава (Словакия) - 1:0

Ред Бул Залцбург (Австрия) - Брюж (Белгия) - 0:1

Лудогорец (България) - Ференцварош (Унгария) - 0:0

Лех Познан (Полша) - Цървена звезда (Сърбия) - 1:3

Фейенорд (Нидерландия) - Фенербахче (Турция) - 2:1

Ница (Франция) - Бенфика (Португалия) - 0:2