Скулптура на музикален инструмент, изработена от ковано желязо от майстори в Банско, бе продадена благотворително

Скулптурата на музикален инструмент, изработена от ковано желязо от майстори в Банско, бе продадена на благотворителен търг за 3500 лева. Това каза за БТА майсторът ковач от планинския град Радослав Сарафов.

Първоначалната идея за изработването на скулптурата на цигулка беше с нея да се постави началото на ежегодно изработване на музикален инструмент, с които да се изгради алея на джаза в Банско. Няколко дни след началото на проекта, около откритата ковачница, в която Сарафов и негови съмишленици демонстрират занаята си във вечерите на „Банско джаз фестивал“, се взима решение цигулката от ковано желязо да бъде продадена на благотворителен търг.

Две жени бяха при нашата отворена работилница и си говориха за дете, което има нужда от средства. Обсъдих го с кмета на Банско Стойчо Баненски, с който първоначално бяхме обсъдили идеята за алея на джаза, той подкрепи решението ни да променим проекта в движение и цигулката да бъде обявена на търг, а средствата да бъдат дарени на фондация „Банско за теб“, каза Сарафов.

На търга, който се проведе днес, наддаването беше онлайн, по телефона, на живо при нас, разказа още Сарафов. Всяка сума е описана на дъска в откритата ковачница с часа, в който е направено наддаването.

След днешната продажба се получи така, че човекът, който я купи, поддържа нашата идея и може би още в понеделник ще я дари на Общината за целта, за която е направена, каза още Сарафов.

Тази вечер, както и утре, продължава работата под открито небе на майсторите на ковано желязо, обединени под надслова Blacksmith Jazz. Ковачите работят вечер от 20:00 до около 23:30 часа, когато вече е тъмно, за да може зрителите на майсторството им да виждат искрите от огъня и нагорещеното до червено желязо, разказа още Радослав Сарафов. Той, заедно със свои колеги, показват и на по-малките сред публиката своя занаят, като им дават да се докоснат до него и им показват част от тънкостите.

В Blacksmith Jazz участват още ковачите Александър Йовкин, Евгени Йорданов, Антон Анастасов, Мирослав Андонов.