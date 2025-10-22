В димитровградските села Воден, Долно Белево, Брод и Радиево се подготвят празници, посветени на местните традиции

Читалищата в димитровградските села Воден, Долно Белево, Брод и Радиево се подготвят за празници, посветени на местните фолклорни и кулинарни традиции, съобщиха от пресцентъра на Община Димитровград, която е съорганизатор на инициативите.

На 25 октомври от 11:00 часа на площада в Долно Белево ще посрещат гости на деветото издание на Регионалния празник на тиквата. Организатор е местното читалище "Светлина 1929". Празникът ще започне с кулинарна изложба и конкурс за традиционни ястия от тиква. Журито ще оценява гозбите в категориите тестени, основни, десерти и нестандартни ястия. Стопаните ще се състезават и в конкурс за най-голяма тиква.

Подготвен е и базар на занаяти, както и есенен кът за снимки. Посетителите ще могат да опитат традиционна крем супа от тиква и ароматен билков чай. През миналата година за жителите и гостите на селото бяха приготвени и раздадени близо 170 порции крем супа, приготвена от 20 кг тиква, 10 кг картофи, моркови, лук, чесън и различни подправки.

В ранния следобед на събота в село Воден започва 19-ото издание на регионалния празник "Св. Иван Рилски – Чудотворец". Денят е посветен и на традиционната местна зърнена храна – булгур. Организаторите от местното читалище „Пробуда 1908“ са предвидили кулинарно състезание за ястия, приготвени от булгур. Празничният ден ще продължи с музикална програма с участието на самодейци от читалища в община Димитровград.

На 26 октомври празниците на традициите в община Димитровград продължават в селата Брод и Радиево.

От 11:00 часа в салона на читалище "Събуждане 1927" в село Радиево ще се проведе седмото издание на Националния фолклорен фестивал "Тракия пее". В програмата ще участват фолклорни състави и индивидуални изпълнители.

От 16:00 часа в село Брод ще се проведе кулинарният конкурс "Да завием тракийска баница", организиран от местното читалище "Пано Ангелов 1926" и кметството на селото. Празникът ще започне с музикален поздрав, след което ще се проведе изложение на кулинарната изложба и конкурс с презентация на солени, сладки, иновативни и креативни баници. В рамките на празника е организиран и фермерски базар. Предвидена е зона, в която децата ще могат да рисуват с брашно и да приготвят баници под мотото "Баба и внуче точат баница". Кулминацията на конкурса ще завърши с дегустация и награждаване на най-вкусните баници.