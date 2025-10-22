Аджерпрес: Университет от Клуж-Напока представлява Румъния в проект за регенеративно земеделие на стойност 11,7 милиона евро

Университетът по селскостопански науки и ветеринарна медицина в Клуж-Напока (USAMV) представлява Румъния в проект на стойност 11,7 милиона евро, осъществяван с европейски партньори, който ще проучи как регенеративното земеделие може да допринесе за обръщане на катастрофалната ерозия на почвата, предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес.

„Университетът по селскостопански науки и ветеринарна медицина в Клуж-Напока (USAMV), чрез Факултета по селскостопански науки, обявява началото на амбициозен проект на стойност 11,7 милиона евро, осъществяван съвместно с други европейски партньори, целящ да открие как регенеративното земеделие може да допринесе за обръщане на катастрофалната ерозия на почвата и осигуряване на бъдещето на селското стопанство в Европа. Университетът представлява Румъния и играе съществена роля в консорциума. Проф. Теодор Русу, декан на Факултета по земеделие, е координатор на Лабораторията за живи черноземи, в която участват също Република Молдова и Украйна. От общия бюджет от 11,7 милиона евро румънският екип получава 639 328,75 евро. В рамките на проекта ще има пет европейски живи лаборатории, като примери за най-добри практики в консервативното и регенеративно земеделие“, съобщи Университетът по селскостопански науки и ветеринарна медицина в Клуж-Напока.

Началото на проекта, наречен „Трансформативни живи лаборатории за здравето на почвата: Развитие на регенеративното и консервационно земеделие в цяла Европа“ (Споразумение за безвъзмездна финансова помощ 101218949/2025), финансиран по програмата „Хоризонт Европа“, беше официално дадено на откриващата среща в Кордоба, Испания.

TRAILS4SOIL обединява 22 партньора от 12 европейски държави: Австрия, Белгия, Швейцария, Германия, Италия, Португалия, Обединеното кралство, Молдова, Румъния, Словения, Испания и Украйна.

Съфинансиран от Европейския съюз и Швейцария, проектът ще предостави убедителни доказателства от 100 експериментални площадки (живи лаборатории) в цяла Европа за въздействието на регенеративното земеделие не само върху здравето на почвата, но и върху земеделското производство, доходите и благосъстоянието на фермерите.

В прессъобщението на Университета по селскостопански науки и ветеринарна медицина в Клуж-Напока се отбелязва, че почвите в Европа са във все по-несигурно състояние, което се отразява на селскостопанското производство, доходите на земеделските производители и биоразнообразието. Според Европейската агенция за околна среда повече от 60% от европейските почви са деградирали - ерозирали, уплътнени, замърсени или изчерпани от хранителни вещества и влага. Интензивното земеделие е една от основните причини за това влошаване.

Интересът към потенциала на регенеративното земеделие за възстановяване на тези щети нараства както сред фермерите, така и сред академичните среди и изследователите. Все още обаче съществуват неясноти относно най-ефективните техники при различни почвено-климатични условия и как те влияят на селскостопанското производство.

През следващите пет години (2025-2030 г.) партньорите на TRAILS4SOIL ще работят в тясно сътрудничество със земеделски производители и земеделски стопани, участващи в мрежа от 100 експериментални площадки. Изследванията ще оценят как практиките за регенеративно земеделие влияят върху здравето на почвата, селскостопанската производителност, рентабилността на фермите, благосъстоянието на земеделските производители и околната среда.

На всяка от 100-те площадки ще се изследва една от пет основни теми: трайно земно покритие; биологично земеделие; адаптиране към изменението на климата; опазване на черноземите; интеграция на културите и животновъдството.

„Регенеративното земеделие има огромен потенциал за справяне с тези предизвикателства. Като работи директно със земеделските производители, TRAILS4SOIL се възползва от техния опит с местните условия. По този начин можем да подпомогнем други земеделски производители да разберат кои решения са най-ефективни за тяхната земя. Тези демонстрационни ферми се превръщат в пространства за сътрудничество между земеделски производители, изследователи и лица, вземащи решения, където се тестват и съвместно създават решения за здравето на почвата, биоразнообразието и устойчивостта на климата. В зависимост от участието, всяка жива лаборатория ще отговаря на условията за 5000 – 10 000 евро годишно за тестване, мониторинг и иновационни дейности“, каза Теодор Русу, професор по агротехника във Факултета по земеделие.

