Община Шумен е събрала разделно над 650 тона рециклируеми отпадъци за година, което е ѝ спестило около 100 хил. лв.

Община Шумен е събрала разделно 650,8 тона отпадъци за рециклиране от началото на октомври 2024 г. до края на септември 2025 година, благодарение на активното участие на гражданите в разделното събиране на отпадъци, което ѝ спестява около 100 хил. лв. на година, съобщиха днес от пресцентъра на местната администрация.

Обемът на предадените отпадъци от този вид се формира от цветните съдове, контейнерите за текстил, старите мебели и дървесни отпадъци, както и от кампаниите за предаване на пластмасови бутилки и капачки. Разделно в цветните контейнери шуменци са събрали 352,9 тона отпадъци, в сините - 113,7 тона картон и хартия, в жълтите - 95,6 тона пластмаса и метал, а в зелените – 138,9 тона стъкло. В кампанията за разделно събиране на „Екоклас“ в училищата са събрани още 4,7 тона рециклируем отпадък за една година, отбелязаха от общинския пресцентър.

В съвместните инициативи с БЧК и „Текслайф“ са събрани 6,4 тона текстилна изделия, а текстилът, депониран за рециклиране в съответните контейнери в общината, е 62,3 тона. Така само за една година Община Шумен е допринесла със 132,4 тона текстилен отпадък, годен за рециклиране и повторна употреба. За същите 12 месеца са прибрани 161,9 тона излезли от употреба мебели, както и клони и дървесни отпадъци от частни имоти и от поддръжката на зелените системи в общината. В кампаниите „Аз вярвам и помагам“ и „Капачки за бъдеще“ шуменци и администрацията са се включили с 3,4 тона капачки, средствата от които се инвестират в линейки и медицинска апаратура. Предадените пластмасови бутилки от страна на Община Шумен в шуменския магазин на хипермаркети в страната за благотворителни кампании и подкрепа на олимпийските отбори по природни науки са близо 10 хиляди за една година, уточниха от пресцентъра на общинската администрация.

Така, за 12 месеца, Община Шумен е спестила около 100 хил.лв., тъй като не плаща за разделно събрания отпадък. Ръководството на администрацията се обръща към гражданите с благодарност и призив да се увеличава делът на разделното събиране, защото това има благоприятно екологично и икономическо въздействие върху региона и поставя Шумен сред общините с отговорно отношение към природата и ресурсите, допълниха от общинския пресцентър.

Припомняме, че през август Община Шумен информира какъв е редът за изхвърляне на отпадъци в контейнерите за рециклиране, а също така, че един килограм рециклирана хартия спестява 32 литра питейна вода, а един тон рециклирана пластмаса - електричеството на едно домакинство за две години. Освен това рециклирането на две стъклени бутилки спестява енергията за 25 минути работа на компютър или за 10 минути работа на перална машина.