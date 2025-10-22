Обществена чешма в търговищкото село Вардун е възстановена по програма „Капка по капка“. Проектът за обновяване на съоръжението е на Народно читалище (НЧ) „Надежда – 1904“ и кметството в селото. В дейностите по довеждане на водата от извора край Вардун до чешмата са вложени 13 000 лв.

Символично новата придобивка представиха председателят на читалището Невена Маджарова и кметът на Вардун Христо Христов. Маджарова отбеляза, че водата ще става все по-ценен ресурс за хората в световен мащаб. В тази връзка посочи, че ежегодно жителите на селото се налага да търпят режимно водоподаване, поради намален дебит на водоизточниците. И затова, каза Маджарова, водата от тази чешма е толкова важна за всички ни.

От своя страна кметът Христо Ангелов изтъкна, че работата по прочистване на тръбите не е била малко в последните три месеца. Пред съселяните той отбеляза, че в плановете му е през следващата година да се намери подходяща възможност за обновяване и на друга затлачена в годините чешма.

Възрастна жена от село Вардун коментира, че особено тежко е било за старите хора в селото в месеците на безводие да изминават няколко километра по пътя за близкото село Черковна, откъдето да пълнят бутилки и туби с вода за консумация. Тя благодари емоционално на всички, ангажирали се с благородното дело.

Чешмата е изградена преди десетилетия, като е била възстановявана веднъж през 1985 г. от местен билкар. От повече от десет години обаче тя пресъхва. Сега водата отново пълни коритото й, като на живителната течност се радват и деца, и възрастни.