Девет служители на НКЖИ и ръководителят им са уволнени, а други петима са предупреждение за уволнение, сред кражба в ябълкова градина

Девет служители на Националната компания „Железопътна инфраструктура“ (НКЖИ) и ръководителят им са уволнени, а други петима са предупреждение за уволнение, сред кражба в ябълкова градина, съобщиха от пресцентъра на компанията. Това се случва след вътрешната проверка след случая, при който земеделски производител от търговищкото село Здравец алармира обществеността за инцидента.

На 18 октомври министърът на транспорта Гроздан Караджов разпореди проверка, при която бяха установени 15 служители от Железопътна секция – Шумен, които са заловени да крадат плодове.

Генералният директор инж. Александър Вецков изрази лично своето искрено извинение към собствениците на ябълковата градина край междугарието Дралфа – Търговище, която стана обект на посегателство от служители на компанията по време на ремонтни дейности на 17 октомври 2025 г., пише още в съобщението.

„Подобни действия нямат място в нашето предприятие. Те не отразяват нито ценностите, нито професионалните стандарти, към които се стремим. Като ръководител поднасям своите извинения на засегнатите собственици и на всички граждани, които очакват от нас високо ниво на отговорност и почтеност. Извинявам се и на стотиците съвестни наши служители, които в най-тежки метеорологични условия, денем и нощем, поддържат и разчистват железните пътища в страната. Те не заслужават това петно и подигравките след този случай “, заяви инж. Александър Вецков.

НКЖИ отстоява принципа на нулева толерантност към всякакви прояви, които компрометират железопътния сектор и доверието на обществото в него, допълват от компанията.