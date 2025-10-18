Министър Гроздан Караджов е разпоредил проверка и са установени служители от Железопътна секция – Шумен, които са заловени да крадат плодове

Министърът на транспорта Гроздан Караджов е разпоредил проверка и са установени 15 служители от Железопътна секция – Шумен, които са заловени да крадат плодове. Това пише министър Караджов в профила си във фейсбук.

Проверката е разпоредена след получен сигнал за крайно недопустимо поведение от служители на Национална компания „Железопътна инфраструктура“. По време на ремонтни дейности между гарите Дралфа и Търговище служителите са заловени да крадат от частна ябълкова градина, намираща се до железопътната линия, пише още той. В понеделник служителите ще дадат писмени обяснения, а след това ще им бъдат наложени най-тежките дисциплинарни наказания, допълва министър Караджов.

"Подобно поведение уронва доверието в институциите и подкопава усилията на всички, които работят почтено в системата. Не приемам това като „дребна нередност“ – приемам го като сериозно нарушение на професионалната етика и на доверието на хората. Законът важи за всички – без изключения", пише още министър Караджов и благодари на гражданите, подали сигнала. Само с нетърпимост към подобни прояви можем да изградим институции, на които хората вярват, казва още той.