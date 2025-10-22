Подробно търсене

Габриела Големанска
Илюстративно изображение. Париж, ежедневие. Снимка: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson
Париж,  
22.10.2025 18:09
 (БТА)

Франция се подготвя за бурята „Бенжамен“, съобщават Бе Еф Ем Те Ве, „Прованс“ и „Евронюз“.

За близо 90 департамента е издадена тревога. Метеоролози описват стихията, която се очаква да донесе ветрове със скорост до 140 километра в час, като „метеорологична бомба“.

Тя ще е причинена от депресия, която ще дойде откъм британските острови още тази вечер и която ще обхване цялата страна утре.

