Франция се подготвя за бурята „Бенжамен“, съобщават Бе Еф Ем Те Ве, „Прованс“ и „Евронюз“.

За близо 90 департамента е издадена тревога. Метеоролози описват стихията, която се очаква да донесе ветрове със скорост до 140 километра в час, като „метеорологична бомба“.

Тя ще е причинена от депресия, която ще дойде откъм британските острови още тази вечер и която ще обхване цялата страна утре.