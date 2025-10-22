Лидерите от Берлинския процес ще обсъдят укрепване на сигурността чрез подкрепа на уязвимите съюзници от НАТО на срещата си в Лондон

Лидерите от Берлинския процес ще обсъдят укрепване на сигурността чрез подкрепа на уязвимите съюзници от НАТО, справяне с общата заплаха от незаконната миграция, както и насърчаване на икономическия растеж чрез засилено регионално сътрудничество на срещата си в Лондон, съобщиха от правителствената пресслужба. Домакин на форума е британският премиер Киър Стармър, който лично посрещна българския си колега Росен Желязков, посочват от пресслужбата.

Единайсетото издание на дискусионния форум събира лидери от Западните Балкани, държавите членки на Европейския съюз (ЕС) и международни партньори на инициативата, както и представители на международни финансови институции.

Берлинският процес е международна платформа, създадена през 2014 г., която обединява правителствата на шестте държави от Западните Балкани, заедно с други европейски партньори. Целта му е да засили регионалното сътрудничество, да подпомогне икономическото развитие и да ускори усилията на Западните Балкани по пътя им за присъединяване към ЕС.

Участници в инициативата са страните от Западните Балкани – Албания, Босна и Херцеговина, Косово, Република Северна Македония, Сърбия и Черна гора, както и държавите Австрия, България, Великобритания, Германия, Гърция, Италия, Полша, Словения, Франция и Хърватия.

Българският премиер Росен Желязков разговаря с крал Чарлз Трети по време на кралския прием, организиран по повод Срещата на върха в рамките на инициативата "Берлински процес", съобщиха от Министерския съвет в пост във Фейсбук.

Желязков е отправил покана към Чарлз Трети да посети страната ни отново, което ще допринесе за задълбочаване на двустранните отношения и приятелството между България и Великобритания.