Ердоган и Ал-Тани обсъдиха ситуацията в Газа и в Сирия; министри подписаха споразумения за сътрудничество

Турция и Катар подписаха четири документа за сътрудничество в стратегически области, сред които споразумения и общи декларации. Подписите бяха положени от представителите на турската и катарската делегация при посещението на турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Доха. Ердоган е на обиколка в Персийския залив, а в програмата са включени посещения на Кувейт, Катар и Оман. При посещението си в Доха Ердоган се срещна с емира на Катар шейх Тамим Ал-Тани. Двамата проведоха разговор на четири очи и обсъдиха двустранните отношения и въпроси от регионален и глобален характер, съобщи Дирекцията по комуникации към Президентството на Република Турция.

„По време на разговорите Ердоган подчерта, че стратегическото партньорство между Турция и Катар допринася значително за регионалната и глобалната стабилност.

Той заяви, че Турция си поставя за цел да развие още повече отличните отношения между двете страни в редица области, сред които сътрудничеството в областта на отбраната, отбранителната индустрия, енергетиката, търговията, инвестициите“, пише в съобщението за срещата, публикувано от Дирекцията по комуникациите към Президентството на Република Турция.

Ситуацията в Газа и Сирия са сред регионалните въпроси, които обсъдиха Ердоган и Ал-Тани.

Според турския президент прекратяването на огъня в Газа е възможност за палестинците да си поемат глътка въздух от една страна, а от друга – решението на Палестинския въпрос минава през признаването на две независими държави, за което Турция ще продължи да полага усилия.

Ердоган подчерта също така, че Турция е решена да продължава да подкрепя възстановяването на Сирия и в този смисъл сътрудничеството между Турция и Катар също ще продължи.

След разговора двамата председателстваха 11-ата среща на Турско-катарския съвет на високо равнище, която завърши с обща декларация.

По информация на турската държавна телевизия „ТРТ Хабер“ сред останалите подписани документи са Споразумение за сътрудничество и обмен на опит в планирането на стратегическото развитие между Дирекцията по стратегии и финанси към Президентството на Република Турция и правителството на държавата Катар, Споразумение за сътрудничество между Министерството на търговията на Турция и Министерството на търговията и индустрията на Катар, както и Споразумение за сътрудничество в областта на отбранителната индустрия.

Ердоган вече е в Оман, където беше посрещнат с държавни почести, а срещите му на най-високо ниво продължават.