Бившият халф на Челси Хаким Зиеш се присъединява към мароканския клуб Уидад

Мирослав Димитров
AP Photo/Sunday Alamba
Казабланка,  
22.10.2025 18:00
 (БТА)

Полузащитникът Хаким Зиеш се е съгласил на трансфер в мароканския клуб Уидад, съобщи трансферният експерт Фабрицио Романо.

Халфът ще подпише договор и ще се присъедини към мароканския тим със свободен трансфер.

Зиеш игра за катарския клуб Ал-Духаил миналия сезон. 32-годишният халф преди това е играл за ФК Твенте, Хееренвеен, Аякс, Челси и Галатасарай.

/МД/

