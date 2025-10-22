Бившият халф на Челси Хаким Зиеш се присъединява към мароканския клуб Уидад

site.btaБившият халф на Челси Хаким Зиеш се присъединява към мароканския клуб Уидад
Полузащитникът Хаким Зиеш се е съгласил на трансфер в мароканския клуб Уидад, съобщи трансферният експерт Фабрицио Романо.
Халфът ще подпише договор и ще се присъедини към мароканския тим със свободен трансфер.
Зиеш игра за катарския клуб Ал-Духаил миналия сезон. 32-годишният халф преди това е играл за ФК Твенте, Хееренвеен, Аякс, Челси и Галатасарай.
