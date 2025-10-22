Регистърът на признатите дипломи от чужбина съществува от 2009 г. и е с публичен достъп, каза Ваня Грашкина-Минчева

Подробно търсене

Иван Долев
Народният представител от МЕЧ Виолета Комитова. Снимка: Иван Долев/БТА (БТ)
София,  
22.10.2025 17:59
 (БТА)
Регистърът на признатите дипломи от чужбина съществува от 2009 г. и е с публичен достъп. Това съобщи изпълнителният директор на Националния център за информация и документация (НАЦИД) Ваня Грашкина-Минчева в отговор на въпрос на народния представител Виолета Комитова от партия „МЕЧ“, отправен по време на заседание на Комисията по образованието и науката, на което бяха обсъдени новите отговорности на центъра.

„Всеки работодател може да направи справка на сайта на НАЦИД дали дадена диплома е призната и на какво образователно равнище съответства според българското законодателство“, обясни Грашкина-Минчева.

Тя уточни, че регистърът съдържа и информация за откази и обезсилени удостоверения, като при установяване на неистински дипломи данните се актуализират своевременно. Повечето регистри на центъра са публични, като само малка част са със служебен достъп — например тези, свързани с визи или академични удостоверения за надграждане на степен, добави изпълнителният директор.

Грашкина-Минчева подчерта, че внедряването на нови технологии и дигитализацията на процесите остават приоритет в дейността на центъра. „Приемаме дигитализацията като предизвикателство, но и като възможност да улесним достъпа до информация за всички граждани, студенти и работодатели“, допълни тя.

/ХК/

