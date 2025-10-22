Информация за новите отговорности на Националния център за информация и документация се представя в Комисията по образованието и науката

Информация за новите отговорности, възложени на Националния център за информация и документация (НАЦИД), се представя на днешното заседание на Комисията по образованието и науката в Народното събрание (НС).

Тази информация се представя от Ваня Грашкина-Минчева, която е изпълнителен директор на НАЦИД. На заседанието присъства и главният секретар на НАЦИД Вержиния Цанкова.

Националният център за информация и документация е юридическо лице на бюджетна издръжка, второстепенен разпоредител с бюджетни средства към министъра на образованието и науката. НАЦИД осигурява достъп до разнообразни информационни ресурси, поддържа бази данни и създава информационни продукти и услуги в подкрепа на развитието и напредъка на образованието, обучението и науката.

Центърът съдейства за улесняване на мобилността на гражданите на пазара на труда, като предоставя информация и услуги: по признаване на придобито висше образование в чуждестранни висши училища и изпълнява функциите на Национален център по академично признаване и мобилност; издава удостоверения по нерегулирани професии в България, които са регулирани в други страни; за признаване на правото за упражняване на професия на граждани и компетентни органи в други страни чрез Информационната система на вътрешния пазар на Европейския съюз.

НАЦИД поддържа редица регистри и бази данни: регистър на студенти и докторанти, национална студентска карта (НЕСК), регистър за академично признаване, регистър за професионални квалификации, регистър APOSTILLE, регистър на висшите училища, регистър на работодателите, регистър виза "D", регистър за научноизследователската дейност, регистър на академичния състав, национален референтен списък, реферирани и индексирани издания, регистър на банките, сключили типов договор за кредитиране на студенти и докторанти, регистър на отпуснатите и отказани кредити.