Двете са новите дейности в Националния център за информация и документация, каза главният секретар на НАЦИД Вержиния Цанкова

Две са новите дейности в Националния център за информация и документация (НАЦИД), които са в сила от 1 октомври 2025 г.

Едната дейност е за признаване на дипломите за средно образование от чужбина и тя досега се осъществяваше в 28-те Регионални управления на образованието, защото нямаше единна система и унифицирани правила за признаването им. Това каза главният секретар на НАЦИД Вержиния Цанкова, която представи новите дейности в центъра на заседанието на Комисията по образованието и науката в Народното събрание.

Това е свързано и с намаляване на административната тежест, защото това са около 20 000 документи, които годишно трябва да бъдат признавани, обясни Цанкова.

Тя добави, че това е свързано и с продължаване на образованието в български висши училища, с достъпа до пазара на труда, както и с получаването на шофьорски книжки. Взе се решение тази дейност да премине изцяло във функциите и компетентностите на НАЦИД. Цанкова обясни, че това е тежка дейност, защото е свързана с унифициране на документи от целия свят и от НАЦИД подготвят правила, и са създали електронна административна услуга, която може да се ползва и от чужбина, и от България. По този начин ще може лесно да става признаването на средно образование и да се увеличават студентите в българските висши училища.

Втората голяма дейност е свързана с придобиване на професионална квалификация за учител в българските висши училища, както и следдипломното обучение за придобиване на такава квалификация, каза Вержиния Цанкова.

Към момента Националният център за информация и документация поддържа 16 регистъра в сферата на висшето образование и науката, каза изпълнителният директор на НАЦИД Ваня Грашкина-Минчева, която представи дейността на центъра на днешното заседание на Комисията по образованието и науката в Народното събрание.