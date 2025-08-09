Подробно търсене

Виктор Турмаков
Лидерът на друзите в Сирия призова за международно разследване на сблъсъците с правителствените сили от миналия месец
Млад сирийски друз закача плакат на духовния лидер на общността Хикмат ал Хиджри на площад в град Суейда. 4 март 2025. Снимка: AP/Omar Sanadiki
Дамаск,  
09.08.2025 21:01
 (БТА)
Духовният лидер на сирийските друзи шейх Хикмат ал Хиджри призова днес за международно разследване на сблъсъците от миналия месец в южната част на страната, при които загинаха стотици хора, предаде Асошиейтед прес.

Ал Хиджри, чиито бойци се сблъскаха с проправителствените сили в провинция Суейда, също така благодари на американския президент Доналд Тръмп, както и на Израел и арабските държави на Персийския залив за помощта при прекратяването на насилието.

Продължилите няколко дни сблъсъци избухнаха за първи път през миналия месец между милициите на друзите и местните сунитски мюсюлмански бедуински племена в Суейда. След това правителствените сили се намесиха, номинално за да възстановят реда, но в крайна сметка по същество застанаха на страната на бедуините срещу друзите.

Израел се намеси в защита на друзите, като нанесе десетки въздушни удари по конвои от правителствени бойци и дори порази щаба на сирийското Министерство на отбраната в центъра на Дамаск. Друзите формират значителна общност в Израел, където се възприемат като лоялно малцинство и често служат в израелската армия.

Ал Хиджри призова за международно и независимо разследване на сблъсъците, като заяви, че извършителите трябва да застанат пред Международния наказателен съд. Той също призова за разполагането на международна наблюдателна мисия в защита на цивилните.

Вчера Ал Хиджри говори по видеоконферентна връзка на конференция на представители на различните етнически и религиозни групи в Сирия, на която се  призова за децентрализация на страната и изготвяне на нова конституция, която да гарантира културния и етнически плурализъм. Събитието се проведе в град Хасака в североизточната част на Сирия, който е контролиран от водените от кюрдите и подкрепяни от САЩ Сирийски демократични сили.

Правителството разкритикува срещата и допълни, че сред присъстващите е имало такива със сепаратистки амбиции.

/ВТ/

08.08.2025 19:43

Сирийските малцинства поискаха децентрализирана държава и гарантираща плурализма конституция

Стотици представители на различните етнически и религиозни групи в Сирия призоваха днес към формирането на децентрализирана държава и проект за нова, гарантираща религиозния, културния и етнически плурализъм конституция, предаде Асошиейтед прес.
03.08.2025 14:57

Един убит и няколко ранени при атака на въоръжени групи срещу сирийските сили за сигурност в Суейда

Въоръжени групировки нападнаха днес сирийските правителствени сили за сигурност в провинция Суейда, като убиха един и раниха няколко души от тях, съобщи сирийската държавна телевизия "Ехбария", цитирана от Ройтерс.
01.08.2025 19:35

Стотици се включиха в протести в сирийската провинция Суейда с искане за изтегляне на правителствените войски и край на блокадата

Стотици жители на сирийската провинция Суейда се включиха в протести с искане за изтегляне на правителствените войски и край на блокадата, наложена според тях на провинцията, населена предимно с друзи, предаде Франс прес. На 20 юли прекратяването на
23.07.2025 17:07

ТПС: Друзите в Израел създават медицински център в помощ на пострадалите друзи от Южна Сирия

Клането на друзи в Южна Сирия предизвика бърза, но очаквана реакция сред друзката общност в Израел. Тя включва доставки на храни и медикаменти за пострадалите им единоверци, предаде израелската новинарска агенция ТПС.
21.07.2025 18:26

ТПС: "Те са мои братя": друзите в Израел започват кръводарителна кампания за ранените в Сирия

Израелската служба за спешна помощ "Маген Давид Адом" откри център за даряване на кръв вчера в населения предимно с друзи град Исфия в северен Израел за подпомагане на ранените в сраженията сирийски друзи, предава израелската новинарска агенция

