ООН: Сирийските правителствени сили и бойци, лоялни на Асад, вероятно са извършили военни престъпления при сблъсъците през март

Представители на силите на временното сирийско правителство, както и бойци, лоялни на сваления от власт през декември дългогодишен президент Башар Асад, вероятно са извършили военни престъпления по време на избухването на вълната от насилие през март в крайбрежните райони на Сирия, което достигна върховата си точка, когато се стигна до масови убийства на верска основа, предаде Ройтерс, позовавайки се на екип от разследващи на ООН.

Според публикувания днес доклад на Независимата международна разследваща комисия на ООН за Сирийската арабска република около 1400 души, предимно цивилни, са били убити по време на насилието, насочено главно срещу представители на алауитската общност (към която принадлежи Асад), като продължават да постъпват сведения за нарушения.

"Мащабът и жестокостта на насилието, документирани в нашия доклад, са дълбоко обезпокоителни", каза в изявление Пауло Сержио Пинейро, председател на Независимата международна разследваща комисия на ООН за Сирийската арабска република.

Изтезания, убийства и нечовешки действия, свързани с отношението към мъртвите, бяха документирани от екипа на ООН, който основава своето проучване на повече от 200 интервюта с жертви и пострадали, както и на посещения на местата на масови гробове.

Случилото се в крайбрежните райони е най-тежката проява на насилие в Сирия от падането на режима на Башар Асад, който бе свален от власт през декември, което накара преходното правителство в Дамаск да назначи комисия за разследване.

Нито временните сирийски власти, нито бившите сирийски представители от управлението на Асад, много от които са напуснали страната, дадоха коментар в отговор на доклада.

Разследване на агенция Ройтерс от миналия месец установи, че близо 1500 представители на алауитската общност в Сирия са били убити и установи верига на командване от извършители директно до мъжете, които служат редом с новите лидери на страната.

Временният президент на Сирия Ахмед аш Шараа осъди насилието като заплаха за мисията му да обедини страната и обеща да накаже виновните.

В доклада си Независимата международна разследваща комисия на ООН относно Сирийската арабска република отбелязва ангажимента на временните власти да идентифицират виновните, но подчертава, че мащабът на насилието налага по-нататъшни мерки.