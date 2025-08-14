Подробно търсене

ООН: Сирийските правителствени сили и бойци, лоялни на Асад, вероятно са извършили военни престъпления при сблъсъците през март

Симеон Томов
ООН: Сирийските правителствени сили и бойци, лоялни на Асад, вероятно са извършили военни престъпления при сблъсъците през март
ООН: Сирийските правителствени сили и бойци, лоялни на Асад, вероятно са извършили военни престъпления при сблъсъците през март
Улиците на град Джебла в провинция Латакия след сблъсъците между сирийските сили за сигурност и бойци, лоялни на сваленият дългогодишен президент Башар Асад (10.03.2025 г.). Снимка: АП/ Omar Albam
Женева ,  
14.08.2025 13:26
 (БТА)
Етикети

Представители на силите на временното сирийско правителство, както и бойци, лоялни на сваления от власт през декември дългогодишен президент Башар Асад, вероятно са извършили военни престъпления по време на избухването на вълната от насилие през март в крайбрежните райони на Сирия, което достигна върховата си точка, когато се стигна до масови убийства на верска основа, предаде Ройтерс, позовавайки се на екип от разследващи на ООН. 

Според публикувания днес доклад на Независимата международна разследваща комисия на ООН за Сирийската арабска република около 1400 души, предимно цивилни, са били убити по време на насилието, насочено главно срещу представители на алауитската общност (към която принадлежи Асад), като продължават да постъпват сведения за нарушения. 

"Мащабът и жестокостта на насилието, документирани в нашия доклад, са дълбоко обезпокоителни", каза в изявление Пауло Сержио Пинейро, председател на Независимата международна разследваща комисия на ООН за Сирийската арабска република. 

Изтезания, убийства и нечовешки действия, свързани с отношението към мъртвите, бяха документирани от екипа на ООН, който основава своето проучване на повече от 200 интервюта с жертви и пострадали, както и на посещения на местата на масови гробове.

Случилото се в крайбрежните райони е най-тежката проява на насилие в Сирия от падането на режима на Башар Асад, който бе свален от власт през декември, което накара преходното правителство в Дамаск да назначи комисия за разследване. 

Нито временните сирийски власти, нито бившите сирийски представители от управлението на Асад, много от които са напуснали страната, дадоха коментар в отговор на доклада. 

Разследване на агенция Ройтерс от миналия месец установи, че близо 1500 представители на алауитската общност в Сирия са били убити и установи верига на командване от извършители директно до мъжете, които служат редом с новите лидери на страната. 

Временният президент на Сирия Ахмед аш Шараа осъди насилието като заплаха за мисията му да обедини страната и обеща да накаже виновните. 

В доклада си Независимата международна разследваща комисия на ООН относно Сирийската арабска република отбелязва ангажимента на временните власти да идентифицират виновните, но подчертава, че мащабът на насилието налага по-нататъшни мерки. 

 

/НС/

Свързани новини

09.08.2025 21:01

Лидерът на друзите в Сирия призова за международно разследване на сблъсъците с правителствените сили от миналия месец

Духовният лидер на сирийските друзи шейх Хикмат ал Хиджри призова днес за международно разследване на сблъсъците от миналия месец в южната част на страната, при които загинаха стотици хора, предаде Асошиейтед прес. Ал Хиджри, чиито бойци се
08.08.2025 19:43

Сирийските малцинства поискаха децентрализирана държава и гарантираща плурализма конституция

Стотици представители на различните етнически и религиозни групи в Сирия призоваха днес към формирането на децентрализирана държава и проект за нова, гарантираща религиозния, културния и етнически плурализъм конституция, предаде Асошиейтед прес.
05.08.2025 16:18

ЕК събира мнения и коментари за новата програма на ЕС за предотвратяване и борба с тероризма и насилствения екстремизъм

Европейската комисия се ангажира с инициатива за обществени консултации и мнения, в рамките на която граждани и предприятия може да споделят виждането си по редица политики на ЕС и действащото законодателство. На определения за това уебсайт може да бъдат публикувани коментари, които ЕК ще вземе предвид при по-нататъшно разглеждане на тези политики.
22.07.2025 22:17

Министерството на отбраната на Сирия заяви, че знае за „шокиращи нарушения“, извършени от хора, облечени във военни униформи в Суейда

Сирийското министерство на отбраната днес заяви, че знае за съобщенията за „шокиращи нарушения“, извършени от хора, облечени във военни униформи, в населения предимно с друзи град Суейда, предаде Ройтерс.
20.07.2025 04:52

Марко Рубио настоява сирийското правителство да предотврати навлизането на джихадисти в Южна Сирия

Американският държавен секретар Марко Рубио поиска от правителството в Сирия да предотврати навлизането на "агресивни джихадисти" в южната част на страната, която през последната седмица е арена на смъртоносни сблъсъци между някои общности, предаде Франс прес.
19.07.2025 20:56

Париж призова за спазване на прекратяването на огъня в Сирия и за осъждане на извършителите на издевателства там

Париж призова за спазване на прекратяването на огъня в Сирия и за осъждане на извършителите на издевателства там. Призивът, отправен от говорителя на френското министерство на външните работи и касаеше ситуацията в Суейда, където боевете продължават

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 13:39 на 14.08.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация