Четирима души бяха убити при експлозия в сирийския град Идлиб

Валерия Динкова
Четирима души бяха убити при експлозия в сирийския град Идлиб
Илюстративна снимка: AP Photo/Omar Sanadiki
Дамаск,  
14.08.2025 17:44
 (БТА)

Експлозия разтърси днес сирийския град Идлиб и причини смъртта на най-малко четирима души, предаде Франс прес, като се позова на информация на сирийската агенция САНА.

Причините за взрива не се съобщават.

Жители казаха пред АФП, че са чули експлозии в западните предградия на Идлиб – главния град на едноименната провинция в Северозападна Сирия.

САНА съобщи за най-малко "четирима загинали и петима ранени при експлозия с неизвестен произход в близост до град Идлиб". Държавната телевизия първоначално съобщи за двама загинали.

Службата за гражданска защита заяви, че сред жертвите има дете.

Сирийският център за наблюдение на правата на човека (СЦНПЧ) съобщи за "последователни мощни експлозии във (военна) база, в която са били настанени несирийски бойци и която е използвана като склад за оръжие, докато дрон е летял над района" и описа гъсти облаци дим и паника сред местните жители.

В края на юли поредица експлозии в Идлиб причиниха смъртта на най-малко 12 души, а над 100 бяха ранени. Взривовете станаха в склад за оръжие, принадлежащо на джихадистка групировка в северната част на провинцията.

/ДИ/

ООН: Сирийските правителствени сили и бойци, лоялни на Асад, вероятно са извършили военни престъпления при сблъсъците през март

Представители на силите на временното сирийско правителство, както и бойци, лоялни на сваления от власт през декември дългогодишен президент Башар Асад, вероятно са извършили военни престъпления по време на избухването на вълната от насилие през март в крайбрежните райони на Сирия, което достигна върховата си точка, когато се стигна до масови убийства на верска основа, предаде Ройтерс, позовавайки се на екип от разследващи на ООН.
Лидерът на друзите в Сирия призова за международно разследване на сблъсъците с правителствените сили от миналия месец

Духовният лидер на сирийските друзи шейх Хикмат ал Хиджри призова днес за международно разследване на сблъсъците от миналия месец в южната част на страната, при които загинаха стотици хора, предаде Асошиейтед прес. Ал Хиджри, чиито бойци се

