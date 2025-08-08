Сирийските малцинства поискаха децентрализирана държава и гарантираща плурализма конституция

Стотици представители на различните етнически и религиозни групи в Сирия призоваха днес към формирането на децентрализирана държава и проект за нова, гарантираща религиозния, културния и етнически плурализъм конституция, предаде Асошиейтед прес.

Декларацията е публикувана след еднодневна конференция, на която около 400 представители на сирийските етнорелигиозни малцинства се събраха да отстояват правата на общностите си на фона на промените след падането на президента Башар Асад през декември миналата година.

Преходът ще включва избори през септември и изготвянето на проект за конституция – процес, който може да отнеме години. Към момента преходът след Асад е белязан от насилие срещу малцинствата, което буди страхове за бъдещето им. Временният президент Ахмед аш Шараа, бивш лидер на клона на „Ал Кайда“ в Сирия, осъди сблъсъците и заяви, че всички сирийци ще бъдат третирани еднакво.

В изявлението си участниците в конференцията осъдиха насилието от страна на проправителствените сили срещу малцинствата – най-вече алауити, друзи и християни, заявявайки, че то представлява престъпление срещу човечеството.

Газал Газал, духовният лидер на алауитското малцинство в Сирия, към което се числи бившият президент Асад, заяви, че екстремистката идеология в Сирия налага волята си над гражданите на страната в името на религията и потъпква малцинства. Той призова за създаване на децентрализирана или федерална система в Сирия, която да защитава религиозните и културните права на всички жители на страната.

Духовният лидер на друзите шейх Хикмат ал Хиджри, който се включи в конференцията чрез видеоконферентна връзка, заяви, че „плурализмът не е заплаха, а съкровище, което засилва единството“.

Конференцията, която не беше коментирана от временното правителство в Дамаск, се проведе в Хасака, североизточен сирийски град под контрола на ръководените от кюрдите и подкрепяни от САЩ Сирийски демократични сили (СДС).

Междувременно днес висшият командир на Сирийските демократични сили Сипан Хамо разкритикува настоящите власти в Дамаск, че продължават „десетилетната диктатура“ в Сирия.