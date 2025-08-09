Подробно търсене

Правителството на Сирия няма да участва в срещи с кюрдските Сирийски демократични сили в Париж, съобщи държавната телевизия

Владимир Арангелов
Снимка: AP Photo/Ghaith Alsayed
09.08.2025 13:37
 (БТА)

Сирия няма да участва в планираните срещи с кюрдските Сирийски демократични сили (СДС) в Париж, съобщи сирийската държавна новинарска агенция САНА, цитирайки правителствен източник. Това решение поставя под съмнение споразумението за интеграция, подписано от двете страни през март, отбелязва Ройтерс.

СДС бяха основният съюзник на САЩ в Сирия по време на сраженията, които доведоха до разгрома на „Ислямска държава“ през 2019 г., след като радикалната групировка обяви създаването на халифат в части от Сирия и Ирак.

През март СДС подписаха споразумение с новото ислямистко правителство в Дамаск за присъединяване към държавните институции на Сирия.

Споразумението има за цел да възстанови целостта на страната, разкъсана от продължила 14 години гражданска война, като проправи пътя кюрдските сили, които контролират една четвърт от територията на Сирия, да се присъединят към централното правителство в Дамаск, заедно с регионалните кюрдски правителства.

В него обаче не се уточнява по какъв начин СДС ще се присъединят към въоръжените сили на Сирия, отбелязва Ройтерс. Кюрдските сили вече заявиха, че искат да се присъединят като единна организация, докато Дамаск настоява те да се присъединят като индивидуални лица.

Според цитирания САНА източник Дамаск няма да участва в преговори с никоя страна, която има за цел да „възроди ерата на предходния режим“.

Източникът е казал това, коментирайки конференция, организирана от кюрдската група вчера, на която тя призова за преразглеждане на конституционната декларация, обявена по-рано тази година от сирийския президент Ахмед аш Шараа.

Участниците в конференцията също така разкритикуваха ислямисткото правителство на страната заради сблъсъците на религиозна основа в южната провинция Суейда и по сирийското крайбрежие.

„Настоящата конституционна декларация не отговаря на очакванията на сирийския народ... тя трябва да бъде преразгледана, за да се гарантира по-широкообхватен процес на участие и справедливо представителство през преходния период“, се казва в окончателното комюнике, публикувано след форума.

Сирийският правителствен източник заяви пред САНА, че форумът прилича на опит да се представят предложения, които са в противоречие със споразумението от март, и че сирийското правителство няма да присъства на планираните срещи в Париж с групата. Той не даде повече подробности за срещите, които не са били обявени предварително.

Правителството обвинява кюрдските сили, че са приели „сепаратистки фигури, ангажирани с враждебни действия“ и твърди, че СДС ще носят отговорност за последствията от това, включително за евентуално повторно налагане на санкции и „чуждестранна интервенция“.

Текущият спор е най-новият в поредицата от конфликти между сирийската централна власт и СДС след сблъсъците между групата и правителствените сили по-рано този месец, отбелязва Ройтерс.

/ЛМ/

Към 14:12 на 09.08.2025 Новините от днес

