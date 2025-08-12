В Йордания започна тристранна среща с участието на САЩ и Сирия за ситуацията в размирната арабска страна

Подробно търсене

Алексей Маргоевски
Сирийският външен министър Асад Хасан Аш Шибани (вляво) и йорданският му колега Айман ас Сафади на конференция на ЕС за Сирия в Брюксел, 17 март 2025 г. Снимка: AP/Virginia Mayo
Аман,  
12.08.2025 14:53
 (БТА)
В йорданското външно министерство започна днес тристранна среща с участието на американски и сирийски официални представители за обсъждане на ситуацията в Сирия и начините за нейното възстановяване, въз основа на зачитане на сигурността, стабилността и суверенитета на страната и на стремежите на нейния народ и защитата на правата на всички сирийци, предаде йорданската новинарска агенция "Петра".

Разговорите, в които участваха сирийският външен министър Асад Хасан Аш Шибани, американският специален пратеник за Сирия и посланик в Турция Том Барак и представители на съответните институции на трите държави, целят да надградят преговорите, проведени отново в Аман на 18 юли, фокусирани върху стабилизирането на прекратяването на огъня в южната сирийска провинция Суейда и решаването на кризата там.

Преди започването на тристранната среща йорданският вицепремиер и министър на външните работи Айман ас Сафади проведе отделни разговори с Аш Шибани и Барак за обсъждане на ситуацията в Сирия и продължаващите усилия за установяване на мир и стабилност в страната, посочва "Петра".

Източник от сирийското външно министерство, цитиран от ТАСС, съобщи пред телевизия "Ал Ехбария", че "срещата в Аман има за цел координиране на действията за прекратяване на израелските атаки и намеса във вътрешните работи на държавите от региона". По думите на източника, тези консултации "потвърждават подкрепата на Аман и Вашингтон за стабилността, суверенитета и сигурността на Сирия".

 

 

