Концерт по повод празника на Вършец изнесе гръцката певица Хриса Бандели

Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков
Снимка: Кореспондент на БТА в Монтана Цветомир Цветков
Вършец,  
09.08.2025 23:54
 (БТА)

Концерт на младата гръцка певица Хриса Бандели се състоя късно тази вечер във Вършец по повод празника на курорта, минералната вода и Балкана, който се отбелязва през юли и август с различни прояви.

Концертът беше безплатен за публиката и за него в центъра на курортния град се събраха над 1000 души - местни хора и почиващи във Вършец гости от други краища на страната. Бандели представи свои хитови и вечно зелени песни на гръцката музика.

От община Вършец съобщиха за БТА, че с различни културни, спортни, музикални и детски прояви през лятото местната управа разнообразява живота на хората от Вършец и привлича туристи в курорта, които да се насладят не само на лековитата минерална вода и чистия планински въздух, а и на атракции, изложби, концерти на известни изпълнители, спортни състезания и забавления за децата. Всички прояви са със свободен вход, като целта на община Вършец е да подпомогне местния туристически бизнес с привличане на почиващи, които да останат доволни и след време да дойдат отново.

От началото на годината до сега броят на туристите във Вършец се е увеличил с 30% спрямо същия период на миналата година, обявиха от община Вършец.

/АГ/

