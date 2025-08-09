Концерт по повод празника на Вършец изнесе гръцката певица Хриса Бандели

site.btaКонцерт по повод празника на Вършец изнесе гръцката певица Хриса Бандели
Концерт на младата гръцка певица Хриса Бандели се състоя късно тази вечер във Вършец по повод празника на курорта, минералната вода и Балкана, който се отбелязва през юли и август с различни прояви.
Концертът беше безплатен за публиката и за него в центъра на курортния град се събраха над 1000 души - местни хора и почиващи във Вършец гости от други краища на страната. Бандели представи свои хитови и вечно зелени песни на гръцката музика.
От община Вършец съобщиха за БТА, че с различни културни, спортни, музикални и детски прояви през лятото местната управа разнообразява живота на хората от Вършец и привлича туристи в курорта, които да се насладят не само на лековитата минерална вода и чистия планински въздух, а и на атракции, изложби, концерти на известни изпълнители, спортни състезания и забавления за децата. Всички прояви са със свободен вход, като целта на община Вършец е да подпомогне местния туристически бизнес с привличане на почиващи, които да останат доволни и след време да дойдат отново.
От началото на годината до сега броят на туристите във Вършец се е увеличил с 30% спрямо същия период на миналата година, обявиха от община Вършец.
/АГ/
