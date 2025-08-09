Уест Хям привлече вратаря Мадс Хермансен от Лестър за неразкрита официално сума, която възлиза на 18 милиона британски лири, съобщават британските медии в събота.

25-годишният датчанин се е съгласил да подпише на петгодишен договор с лондончани.

"Чувал съм много хубави неща за клуба. Играх два пъти срещу Уест Хям през миналия сезон и двубоят на "Лондон Стейдиъм" беше наистина страхотно преживяване. Това е невероятен стадион с шумни, страстни фенове. Това е, за което мечтаеш като футболист. Нямам търпение да играя пред над 60 хиляди запалянковци като играч на Уест Хем", заяви датският страж, цитиран от официалния сайт на столичани.

Мадс Хермансен, който все още не е дебютирал за националния отбор на Дания, след като беше включен в състава за Евро 2024, записа общо 72 участия за "лисиците", след като се присъедини от Брьондби през 2023 година.

Първоначално Лестър не прие оферта от 13 милиона лири за вратаря, но след това "чуковете" подобриха предложението си на 18 милиона паунда.