Уест Хям договори трансфера на датския вратар Мадс Хермансен

Уест Хям договори трансфера на Мадс Хермансен от Лестър, съобщава Скай Спортс в четвъртък. Лондончани ще платят 18 милиона лири за вратаря на "лисиците", които изпаднаха от Висшата лига през миналия сезон.

Само преди седмица изглеждаше, че Лестър няма да приеме офертата от страна на "чуковете", които подобриха предложението си в хода на преговорите на 13 милиона паунда. Ръководството на Уест Хям направи запитване и към стража на Ботафого Джон Виктор, а след това реши да привлече Хермансен за 18 милиона лири.

В петък 25-годишният датчанин ще пътува до Лондон, за да премине медицински прегледи в новия си клуб. Хермансен беше трансфериран в Лестър от Брьондби през 2023 година.