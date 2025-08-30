Китайски журналисти са сред гостите на Фестивала на киселото мляко в Момчиловци

Екип китайски журналисти, включително и от информационната агенция „Синхуа“, отразява 8-ото издание на Фестивала на киселото мляко в Момчиловци, съобщи за БТА Сийка Суркова, кмет на селото. Днес е вторият ден от фестивалната програма в селото, познато на китайския пазар като място на дълголетие. Фестивалът на киселото мляко се организира в партньорство с китайската компания „Брайт Деъри“, продаваща на пазара в азиатската държава млечни продукти с марка „Момчиловци“.

Сред гостите на фестивала са представители на Китайския културен институт и Институт „Конфуций“ в София. Щанд, представящ китайската култура, е част от изложението на млечни продукти, занаятчийски и художествени изделия. Чаена церемония е сред най-впечатляващите атракции от програмата. Посетителите на фестивала могат да дегустират традиционни за китайската кухня оризови кексчета. Щандовете на домакините в Момчиловци посрещат с родопски специалитети като клин и пататник, а ценителите на млечните храни могат да се включат в надпревара по надпиване с айрян и скоростно изяждане на кисело мляко.

Сирене с чубрица и маслини, кашкавал с шунка, орехи или боровинки, натурално родопско мляко със сладко от диви плодове са сред най-търсените на изложението продукти. „Хората все повече търсят вкуса на истинското мляко“, обяснява Радка Иванова, представител на семейна ферма от региона. Според нея се повишава търсенето на натуралното родопско мляко, но то стига все по-трудно до пазара.

Д-р Джан Джун Хан от Китай описва като невероятно преживяване пребиваването си в прочутото българско село на дълголетието.

Програмата на фестивала продължава тази вечер с празничен спектакъл „Красотата на Родопите“ и финала на конкурса „Мис Родопи – Кралица на киселото мляко – Момчиловци – 2025“.