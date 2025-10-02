Подробно търсене

Експонати от Момчиловци са изложени в музея на млякото в Шанхай

Кореспондент на БТА в Смолян Христина Георгиева
Снимка: Кореспондент на БТА в Смолян Елена Павлова, архив
Смолян,  
02.10.2025 15:48
 (БТА)

Глинен съд и дървено ведро от Момчиловци са част от експозицията в музея на млякото, който бе открит в Шанхай, заяви пред БТА кметът на родопското село Сийка Суркова. Представители на селото участваха във фестивал на здравословния живот в Шанхай, организиран от компания "Брайт Деъри", наложила на китайския пазар млечни продукти с марка "Момчиловци".

Българската група на фестивала е представила здравословния начин на живот на Родопите, акцентирайки върху ролята на натуралното кисело мляко. Разказах, че животът при нас е простичък – наслаждаваме се на красивата природа, чистия въздух и вода, ценим семейството, пазим вярата си и често се усмихваме, посочи Сийка Суркова. Част от групата, показала родопските рецепти за дълголетие, са "Мис Родопи – Кралица на киселото мляко 2025" Добринка Костадинова и Тодор Драгнев, определен чрез конкурс за посланик на здравословния начин на живот в Момчиловци, както и 7-годишната Стиляна, представител на най-младото поколение на смолянското село.

Момчиловци става все по-популярно в Шанхай като марка на млечни продукти, символизиращи здравословния начин на живот и дълголетието, допълни Суркова. По думите й почти навсякъде в супермаркети в Шанхай и региона са продават млечните изделия с марка "Момчиловци", включително и сладолед. По време на фестивала, компания "Брайт Деъри" рекламира най-новия млечен продукт, наречен на родопското село, информира кметът.

Българската група се е разходила по китайска пътека на дълголетието, в края на която е монумент с ръката на Буда. Пътеката на дълголетието в Момчиловци завършва с кръст и това е част от сходствата между двете култури, издигайки движението и вярата като символи на пълноценния здравословен живот, смята Сийка Суркова.   

Млякото "Момчиловци" е много популярно, но малцина китайци знаят, че това село на дълголетието се намира в България, допълни Сийка Суркова.  При разговорите в азиатската страна, българската група е обсъдила възможностите за привличане на китайски туристи към Момчиловци и Родопите.

/ЕС/

