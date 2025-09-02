Българско родопско село привлича китайски туристи с прочутото си кисело мляко, пише Ройтерс

Подробно търсене

Марин Милков
Традиционният Фестивал на киселото мляко в родопското село Момчиловци, 30 август, 2025 г.. Снимка: Христина Георгиева/БТА, архив
Момчиловци ,  
02.09.2025 14:19
 (БТА)
Всяка година стотици китайски туристи се стичат в българското планинско село Момчиловци, община Смолян, за фестивал, посветен на местното кисело мляко, което е известно със своите ползи за здравето и се е превърнало в хит сред потребителите в азиатската държава, пише Ройтерс.

Китайските посетители се смесват с местните жители на родопското село, близо до границата с Гърция. На сцена на площада на селото певци и гайдари в традиционни бродирани носии изпълняват народни песни под късното лятно слънце.

Производители на кисело мляко и сирене от региона, много от които говорят китайски, предлагат мостри и продукти за продажба.

"Българското кисело мляко е много популярно в Китай... затова искаме да го опитаме тук", каза 37-годишният Гъ Лин, турист от Китай.

Китайски туристи посещават Момчиловци от 2009 г., когато китайска млечна компания "Брайт Дейри енд Фууд Ко." (Bright Dairy & Food Co.) за първи път внася бактериите, открити в местното кисело мляко. Продуктът на компанията, с марката "Мозилиан" (Mosilian), се продава в повечето китайски супермаркети.

В началото на 20-ти век българският микробиолог Стамен Григоров съвместно с руският зоолог Ели Мечников откриват, че консумацията на кисело мляко помага на българските селяни да живеят по-дълго, припомня Ройтерс.

Българското кисело мляко съдържа закваска с бактерията Lactobacillus bulgaricus (известна и като "Лактобацилус булгарикус"), както и други бактерии, уникални за региона, които подобряват здравето, имунитета и дълголетието, каза проф. д-р Пенка Петрова, директор на Института по микробиология към Българската академия на науките (БАН).

"Българското кисело мляко може да е първият пробиотик в света и е използвано за лечение на различни заболявания. Всеки бактериален щам, изолиран от домашно приготвено кисело мляко, има различни свойства", каза тя.

Редица скорошни научни изследвания установяват, че ферментиралите млечни продукти от България имат полезни за здравето свойства. Димитър Данчев, четвърто поколение животновъд от региона, казва, че местното кисело мляко се прави както от краве, така и от овче мляко и свойствата му варират в зависимост от сезона.

"През пролетта, когато животните пасат прясна трева, киселото мляко има специфични характеристики,... докато през есента, когато тревата е по-суха, млякото е по-гъсто", уточнява той.

95-годишната Митра Парева споделя, че киселото мляко е част от ежедневната ѝ диета през целия ѝ живот.

"Киселото мляко е полезно за мен. Първите храни на трапезата ми са хлябът и киселото мляко", казва тя.

/ЕС/

