"Момчиловци" стана известна марка кисело мляко за китайските потребители, обяви директорът на Китайския културен институт в София

Кореспондент на БТА в Смолян Христина Георгиева
БТА, Представители на Китайския културен институт в София посетиха Смолян и разгледаха китайския кът пред читалище "Христо Ботев". Снимка: Христина Георгиева
Смолян,  
29.08.2025 15:05
 (БТА)

„Момчиловци“ вече стана известна марка кисело мляко на високо ниво. Това заяви пред БТА новият директор на Китайския културен институт в София Гъ Лина. Тя посети Смолян, а по-късно днес ще присъства на Фестивала на киселото мляко в с. Момчиловци.  Празникът в родопското село се организира съвместно с китайските партньори от компания „Брайт Деъри“, наложила на пазара в азиатската държава млечни продукти с марка „Момчиловци“.  Представители на Китайския културен институт разгледаха китайския кът пред читалище „Христо Ботев“ в Смолян.

Гъ Лина каза пред БТА, че основната задача в работата ѝ като директор на Китайския културен институт ще бъде стимулиране на културния обмен. Сътрудничество в областта на туризма, както и насърчаване на икономическото сътрудничество са други важни акценти в нейната дейност начело на Института. Много китайци са се запознали с Момчиловци, посочи Гъ Лина. В бъдеще се надявам, че можем да привлечем българи да пътуват в Китай, а и  да популяризираме културата и Момчиловци като туристическа дестинация в Китай,  за  да дойдат повече китайски туристи, допълни директорът.

Гъ Лина и представители на Китайския културен институт посетиха читалище „Христо Ботев“ и проведоха среща с Момчил Караиванов от Дружеството за българо-китайска дружба в Смолян и Иван Иванов, председател на читалищното настоятелство. Китайският кът, запознаващ с културата и традициите на Китай, бе създаден през декември 2024 г.

