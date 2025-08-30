Подробно търсене

Старши треньорът Ханзи Флик вярва, че Фермин Лопес ще остане в Барселона

Ива Кръстева
Старши треньорът Ханзи Флик вярва, че Фермин Лопес ще остане в Барселона
Старши треньорът Ханзи Флик вярва, че Фермин Лопес ще остане в Барселона
снимка: AP Photo/Ahn Young-joon
Мадрид,  
30.08.2025 17:45
 (БТА)

Ханзи Флик вярва, че Фермин Лопес ще остане в Барселона, въпреки сериозния интерес към испанския халф от отбори от Висшата лига.

Според медиите, Челси иска да подпише с Лопес преди края на трансферния прозорец в понеделник, докато Нюкасъл и Тотнъм също проявяват интерес къ, талантливия 22-годишен футболист.

"Засега той е тук", каза мениджърът на Барселона на пресконференция преди неделното гостуване на Райо Валекано от Ла Лига.

"Говорих с него и съм убеден, че ще остане. Ще бъда много щастлив, когато трансферният прозорец приключи. Когато е в добро настроение, той е брилянтен - Фермин е много агресивен играч, с топката и без нея. Той обича Барса и не искам да казвам много повече, но сърцето му принадлежи на Барса", добави Флик.

Лопес започна първия мач на Барселона от сезона на 16 август, играейки 45 минути при победата с 3:0 над Майорка.

Миналия уикенд той не се появи на терена, когато Барселона постигна драматичен обрат с 3:2 срещу Леванте, след като изоставаше с 0:2 на полувремето.

"Казах му мнението си за бъдещето му, но ще го запазя за себе си. Има хора, които знаят повече за случващото се. Това е бизнес. Фокусът ми е върху отбора, а ние имаме фантастичен отбор. Всички знаят, че бих искал да запазя играчите, които имаме. Можете да попитате други хора за трансферите", коментира Флик.

/ИК/

