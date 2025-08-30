Подробно търсене

Ивайло Георгиев
Ханзи Флик потвърди, че Гави ще пропусне мача между България и Испания
Гави (на снимката) лекува контузия в коляното / AP Photo/Joan Monfort
Барселона,  
30.08.2025 16:30
 (БТА)

Старши треньорът на Барселона Ханзи Флик потвърди информациите в испанските медии, че халфът Гави няма да пътува с националния отбор по футбол за двубоя от световните квалификации срещу България. 21-годишният играч лекува травма в дясното коляно, получена на тренировка в петък. 

"Планът е Гави да се завърне за мача с Валенсия (на 14 септември - б.пр.). Ще видим как прогресира, но определено днес се чувства по-добре. Това е положително за нас", заяви Флик в съботната си пресконференция, цитиран от агенция Ройтерс.  

Гави се завърна в игра за Барса през миналия октомври, след като лекува скъсани кръстни връзки в същото коляно цели 11 месеца. Той изигра 26 мача за шампионите. Халфът ще остане в Барселона, докато неговите съотборници в националния тим гостуват на България на 4 септември.  

Мачът от Група Е на световните квалификации ще започне в 21:45 българско време на стадион "Васил Левски". България започва лагер в неделя

