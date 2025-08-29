Националният отбор на България по футбол започва лагера за мачовете с Испания и Грузия в неделя

Националният отбор на България ще се събере на лагер в неделя, 31 август, в “efbet Национална футболна база” в Бояна, където ще стартира с подготовката си за предстоящите световни квалификации с Испания в София (4 септември, 21:45 часа) и с Грузия в Тбилиси (7 септември, 16:00 часа), съобщиха от БФС.

В понеделник, 1 септември, националният селекционер Илиан Илиев и двама футболисти ще застанат пред медиите в 17:30 часа в Бояна. От 18:00 часа ще започне тренировката на “лъвовете”, като първите 15 минути ще бъдат открити за журналисти.

В сряда, 3 септември, след 16:00 ч. представителите на медиите, чиито заявки за акредитации са одобрени, ще може да получат своите акредитации от билетните каси пред главния вход на Националния стадион “Васил Левски”, намиращи се на ул. “Гурко”.

Пресконференцията на България ще започне в 17:00 ч. и ще се проведе в специално обособена за целта зона, до която ще се достига през медийния 26-и вход на Националния стадион. Брифингът ще бъде излъчен пряко в YouTube канала на Българския футболен съюз. Официалната тренировка на “лъвовете” ще стартира в 17:30 ч., като първите 15 минути от нея ще бъдат достъпни за представители на медиите.

Пресконференцията на гостите от Испания е с начален час 18:15 и също ще бъде предавана пряко в YouTube канала на БФС. Официалната тренировка на Испания стартира в 19:00 ч. и отново медиите ще може да присъстват на първия четвърт час от заниманието. В деня на мача, 4 септември, журналистите, които не са получили своите акредитации, ще може да го направят между 17:00 и 18:00 ч. отново от билетните каси, разположени на ул. “Гурко”.

Националният отбор на България ще отлети за Тбилиси с чартърен полет в събота, 6 септември, в 9:20 ч. Пресконференцията на “лъвовете” е в същия ден от 18:00 ч. местно време на стадион “Борис Пайчадзе”. В 18:30 ч. стартира и официалната тренировка, като първите 15 минути от нея ще бъдат отворени за медиите. Отборът на Илиан Илиев ще се завърне на българска земя веднага след мача в неделя, 7 септември.