Щастлив съм, че в България има места, пазещи традициите и съхранили заветите на дедите ни, каза президентът Румен Радев в Побит Камък

Аз съм наистина щастлив, че в България има такива места, съхранили нашите традиции и заветите на нашите деди. Това каза президентът Румен Радев в Етнографски комплекс - село Побит камък, където посети традиционния национален събор, посветен на българското фолклорно наследство.

Президентът подчерта, че българското фолклорно наследство предизвиква емоции на гордост.

„Трябва внимание на държавата, трябват още повече средства. Както местната власт тук полага усилия, както доброволците и ентусиастите градят, съхраняват и съзидават, трябва и държавата да участва повече“, каза още държавният глава.

По-рано днес президентът Румен Радев посети Шумен за откриването на младежка олимпиада по информатика