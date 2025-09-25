Казинформ: Казахстан и Южна Корея ще си сътрудничат в дигитализацията на водния сектор

Казахстанското държавно предприятие "Казводхоз" (RSE Kazvodhoz) подписа меморандум за разбирателство с южнокорейската корпорация $Кей Уотър“ (K-Water), съгласно инструкциите на министъра на водните ресурси и напояването Нуржан Нуржигитов, предаде казахстанската новинарска агенция Казинформ.

Документът е подписан от изпълняващия длъжността генерален директор на Казводхоз и вицепрезидента на "Кей Уотър“ Сон Йон-хан.

Според Министерството на водните ресурси и напояването, меморандумът предвижда сътрудничество в няколко области, включително ефективно управление и мониторинг на водните съоръжения, прогнозиране на наводнения и суши и управление на риска с използване на изкуствен интелект, цифровизация на счетоводството и мониторинга на водите, прилагане на географски информационни системи и картографски решения за управление на хидравлични съоръжения и напоителни канали, съвместни научни и технологични изследвания и обучение на квалифицирани специалисти.

Представители на "Кей Уотър“ направиха и презентация за своята собствена информационна система.

Експерти от Министерството на водните ресурси и напояването и корейската делегация обсъдиха възможното използване на технологията "Цифров близнак“ в Казахстан. Този виртуален модел на реален обект или система позволява наблюдение, анализ и управление на обекта в реално време, използвайки данни от сензори, изкуствен интелект и тренировъчни модели.

"В обръщението си към нацията държавният глава подчерта необходимостта от автоматизиране и модернизиране на водните съоръжения и изтъкна значението на въвеждането на изкуствен интелект в сектора. Сътрудничеството с "Кей Уотър“ ще помогне за ускоряване на цифровизацията на водната индустрия на Казахстан, ще въведе най-добрите световни практики и ще повиши ефективността на използването и управлението на водата в цялата страна“, каза заместник-министърът на водните ресурси и напояването Аслан Абдраимов.

(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и Казинформ)