Казинформ: Тръмп поздрави казахстанския президент за покупката на американско железопътно оборудване и локомотиви на стойност 4 млрд долара

Президентът Доналд Тръмп поздрави президента на Казахстан Касъм-Жомарт Токаев за подписването на знаково споразумение за закупуване на американски локомотиви и железопътно оборудване от американския производител „Уабтек“ (Wabtec), съобщава кореспондентът на казахстанската новинарска агенция „Казинформ“.

„Току-що завърших чудесен разговор с високоуважавания президент на Казахстан, Касъм-Жомарт Токаев. Той подписа най-голямата сделка за покупка на железопътно оборудване в историята – американски локомотиви и железопътно оборудване на стойност 4 милиарда щатски долара. Поздравления за президента Токаев за страхотната му покупка“, написа Тръмп в публикация в социалната мрежа „Трут Сошъл“ (Truth Social).

Той подчерта, че сделката ще подкрепи американската железопътна индустрия, отбелязвайки, че Съединените щати са изградени върху железопътни линии, „сега те ще се завърнат, БЪРЗО!“

Както бе съобщено по-рано, американската компания за железопътни технологии „Уабтек“ ще стартира производство на дизелови двигатели в Казахстан следващата година, което е първото им производствено предприятие от този вид извън Съединените щати.

По време на продължаващото си посещение в Ню Йорк, държавният глава Касъм-Жомарт Токаев проведе телефонен разговор с президента на САЩ Доналд Тръмп.

