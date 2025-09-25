САЩ налагат санкции на сръбската петролна компания НИС от 1 октомври, съобщи президентът Александър Вучич, предаде РТС.

Вучич, който се намира в Ню Йорк за участие в 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, заяви че САЩ са отложили санкциите срещу НИС само с още четири дни и съответно те влизат в сила в първия ден на идния месец.

Шестото поредно отлагане на американските санкции изтича на 27 септември.

НИС беше поставена в списъка със санкции на САЩ в началото на януари тази година поради връзката си с руската компания "Газпром нефт", която е под западни санкции заради руската инвазия в Украйна.

"Газпром“ на практика се е оттеглила от собствеността на петролната компания на Сърбия НИС, след като акциите ѝ бяха поети от руската компания "Интелиджънс“ (Intelligence), стана ясно преди дни според данни на Белградската фондова борса.

"Ще платим висока цена, защото руснаците са мажоритарен собственик на НИС. Така че - за да бъдем абсолютно ясни и за да стане абсолютно ясно на всички наши граждани – ние бяхме изключително коректни към нашите руски и американски партньори", заяви сръбският президент.

Той посочи, че резервите ще са налице в следващия период, но че ще има проблем с изплащането на заплатите на служителите на НИС, както и с всички други транзакции, тъй като никоя банка няма да иска да сътрудничи с компания, която е под санкции на САЩ.

"Нека почакаме, може би до 1 октомври ще се случи чудо. Предстои ни трудно време и тежка зима. Ще направим всичко възможно гражданите да имат топла зима в домовете си и да не се тревожат за горивото за автомобилите си, включително тези, които шофират камиони. А всичко останало ще бъде много, много по-трудно", подчерта Вучич.

Той отбеляза днес, че Сърбия работи по намирането на решение след въвеждането на санкциите, но че има много слаб интерес от страна на определени страни към проблемите, пред които е изправена страната.

Държавният глава обяви, че в момента не вижда решение на този проблем, и призова всички в Сърбия да посочат решение, ако го видят.

"Какво да правя - да заплашвам руснаците, американците? Ние сме малки, няма смисъл, а аз трябва да осигурявам петрол за хората“, подчерта Вучич.