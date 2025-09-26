Общинските съветници в Сливо поле приеха отчет за изпълнение на местния бюджет за 2024 г.

Общинският съвет в Сливо поле прие отчет за изпълнение на бюджета на Община Сливо поле за 2024 година и отчета за средствата от Европейски съюз, инвестирани в общината. Това съобщи за БТА неговият председател Илиян Иванов.

Кметът Валентин Атанасов припомни, че приходите и разходите са били в размер на 21 889 484 лева според окончателния годишен план по функции и дейности за 2024 г.

Общинският съвет подкрепи и предложението на заместник-кмета Михаил Чиликов Общината да кандидатства с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с размер до 82 609,52 лева по Националния план за възстановяване и устойчивост за изграждане на амбулатория за извънболнична помощ в село Бабово.

Утвърдени бяха промени в Плана за капиталови разходи за 2025 г., според които по предложение на кмета Атанасов ще бъдат осигурени 84 000 лева за закупуване на нов лек автомобил за нуждите на общината. Допълнен беше списъкът на пътуващите учители и служители с три старши учителки в детски градини, пътуващи от Русе до Малко Враново и Голямо Враново, както и с работник от "Чистота“, пътуващ от Голямо Враново до Кошарна.

На заседанието си на 25 септември съветниците определиха и цена от 7276 лева без ДДС за имот – частна общинска собственост, представляващ застроено дворно място в село Ряхово, с площ 1032 кв. м, който да бъде продаден без търг или конкурс на Радостин Дюлгеров, който е собственик на законно построена в имота сграда.

Друг имот – частна общинска собственост в същото село, който представлява незастроено дворно място с площ 694 кв. м, ще бъде продаден чрез търг с начална цена от 4927 лева без ДДС. 4500 лева без ДДС е началната тръжна цена, определена за сходен имот с площ 1000 кв. м. в Борисово. По предложение на Валентин Атанасов беше прекратена съсобственост върху недвижим имот в Черешово.

Общинските съветници взеха решение и за възлагане на дейности в общински горски територии (ОГТ) по добив и доставка на добита дървесина до купувачи от местното население на община Сливо поле за предстоящия отоплителен сезон 2025/2026 г. Крайната продажна цена, която беше определена е 105 лева за кубически метър с ДДС за широколистната дървесина и 95 лева за кубически метър с ДДС за акация.

Съветниците решиха да бъдат продадени два земеделски имота – частна общинска собственост в Борисово. Те са с начални тръжни цени от 22 194 лева без ДДС и 11 491,20 лева без ДДС, като кметът Атанасов посочи, че за тях има интерес от местния клон на фуражния завод "Вианд“ ЕАД.

Общинският съвет в Сливо поле реши да продаде шест училищни автобуса, които са с отпаднала необходимост на Община Бяла, след заявката на местния кмет Димитър Славов, че има желание да ги закупи. Общата им цена възлиза на 40 900 лева без ДДС се посочва в решението.

Съветниците допълниха и свое решение от края на юли тази година за кандидатстване на Община Сливо поле с проект за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Местната администрация е подготвила предложение за монтиране на фотоволтаични системи на покривите на Общностния център за деца и семейства и на Дневния център за деца и пълнолетни с увреждания в Сливо поле, както и на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Ряхово. Според днешните промени услугите ще бъдат поддържани минимум пет години след инвестицията. Община Сливо поле ще кандидатства и за електромобил и зарядна станция, който също ще следва да бъде използван за социални услуги за поне пет години.

Участието на Община Сливо поле на извънредното присъствено заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на 29 октомври или 26 ноември също беше гласувано по време на заседанието на Общинския съвет. Съветниците упълномощиха кметът Валентин Атанасов да гласува против предложените в дневния ред на Общото събрание на "Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе в края на този месец промени в дружество. Те са свързани с това държавата да бъде представлявана в него не от министъра на регионалното развитие и благоустройството, а от "Български ВиК Холдинг“ ЕАД – София. Справка в Търговския регистър сочи, че по същество едноличен собственик на капитала на столичното дружество е българската държава чрез министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Приети бяха и инвестициите от „Водоснабдяване и канализация“ ООД – Русе при ремонтите и подмяната на водопроводи в общината, както и проект за частично изменение на Общия Устройствен Планна Община Сливо поле. Взето беше решение и за приемане на допълнение в Общински годишен план за социалните услуги през 2026 г., както и за съобразяване на броя на доброволно формирование към Община Сливо поле със стандартите за численост и ежегодните решения на Министерския съвет за делегираните от държавата дейности.