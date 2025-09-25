Инженери, медици и счетоводители са сред най-търсените специалисти в Русе

Инженери, медици и счетоводители са сред най-търсените висококвалифицирани специалисти през тази седмица в Русе. Това съобщи за БТА Йоана Терзиева - директор на Бюрото по труда в Русе, което обхваща също общините Сливо поле и Иваново.

Обявените свободни работни места за електротехници са седем, а за счетоводители - четири. В сферата на здравеопазването има нужда от двама лекари, девет медицински сестри, четири акушерки, четирима рентгенови лаборанти и медицински лаборант, както и лекарски асистент в социална услуга. Търсят се също трима капитани и още толкова главни механици на кораб.

Свободни работни места има за трима машинни инженери, двама инженери в производството и инженер конструктор, девет механици, четирима огняри. Търсят се също архитект, юрисконсулт, управител на финансов център, заместник-управител на хипермаркет, двама графични дизайнери, ветеринарен лекар, ветеринарен техник, както и шестима учители, от които двама ресурсни, а също психолог и логопед.

Министерството на труда и социалната политика (МТСП) обяви мярката "Избирам България", насочена към завръщащите се от чужбина българи, както и към желаещите да се преместят в населено място с до 50 000 жители. "Избирам България" е финансирана от Програма "Развитие на човешките ресурси" (ПРЧР) към МТСП и се реализира в два компонента.

По първия, който цели да привлече български граждани, които желаят да се завърнат в родината, могат да кандидатстват хора, които или са живели в чужбина през 12 от последните 18 месеца, или са новозавършили образованието си зад граница, обясни за БТА в края на юли заместник-министърът на труда и социалната политика Наталия Ефремова. Целта на втория компонент на мярката "Избирам България" е да насърчи хора, които в момента живеят в България, да започнат работа в друго населено място с под 50 000 жители.