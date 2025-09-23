За три дни в Русенско огнеборци гасиха повече от 14 пожара в сухи треви и незаконни сметища

Повече от 14 пожара - основно в сухи треви, храсти и незаконни сметища, са гасили огнеборците за последните три дни в Русенско. Това съобщиха от противопожарната служба в Русе.

Огнеборците са реагирали на пожари в нерегламентирани сметища край село Обретеник и град Сливо поле, в земеделски площи и пасища край село Смирненски и в труднодостъпни терени край град Мартен.

От противопожарната служба обясняват, че причините в почти всички случаи е проявена човешка небрежност при боравене с открит огън.

Директорът на регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" в крайдунавския град комисар Светослав Войчев заяви по-рано този месец, че сериозен проблем са незаконните сметища в малки населени места от областта, които са предпоставка за възникване на пожари.

За първите осем месеца на годината в област Русе са регистрирани общо 955 произшествия. От тях 440 пожара са без материални щети, като основна част са в сухи треви, храсти и горски масиви.