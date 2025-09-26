Ръст на чуждестранните граждани, наети на работа в Албания; преобладават филипинците, индийците и пакистанците

Наемането на работа на чуждестранни граждани в Албания се превръща във все по-разпространена тенденция, предаде Албанското радио и телевизия. То засяга градове в цялата страна като Шкодра и Круя (Северозападна Албания), Гирокастра (Южна Албания) и Корча (Югоизточна Албания).

В репортаж за предаването "В реално време" Албанското радио и телевизия съобщава, че чуждестранните граждани, които биват наемани на работа в Албания, са основно от Филипините, Индия и Пакистан. Те намират работа в сектора на услугите – в барове и ресторанти, като шивачи или дори в сферата на пчеларството.

Няколко пакистански граждани, които работят във пчеларска ферма в Круя, разказват пред медията, че се чувстват "като у дома си" и че условията, включително наличието на джамия наблизо, ги кара да се чувстват добре.

Въпреки първоначалните трудности с езика, чуждестранните работници полагат усилия да научат албански и казват, че се чувстват добре приети и уважавани. Две филипинки, работещи в Гирокастра, заявяват, че колегите им помагат много и че не се чувстват като чужденки.

Според информация на журналист на Албанското радио и телевизия от Шкодра заявките за наемане на чужденци идват от бизнеси, които са подали заявления за това онлайн в Бюрото по труда, а контактът с чуждестранни работници в повечето случаи се осъществява чрез специализирани агенции. Бюрото по труда одобрява или отхвърля кандидатите на база на това дали изпълняват условията за престой и заетост.

Заплатите за тези работници започват от 34 хиляди албански леки (351 евро) и се увеличават в зависимост от профила и специализацията на работника.

В някои градове като Корча чуждестранните граждани, основно от страни от ЕС, имат желание, освен да работят, и да отворят свой бизнес.

Тази нова вълна от чуждестранни работници запълва нуждите на пазара на труда в Албания, като допринася за културно многообразие и изграждане на нови мостове на сътрудничество, отбелязва медията.