Бюджетна прогноза за периода 2026 – 2028 г. на Община Ценово приеха на извънредно заседание съветниците

Бюджетна прогноза за периода 2026 – 2028 г. на Община Ценово прие на днешното си извънредно заседание местният Общински съвет. Главният експерт по „Бюджет и финанси“ в местната администрация Мария Кирова отчете, че при изготвяне на документа са спазени указанията на Министерството на финансите.

Приходите, помощите и даренията в бюджета за тази година са 1 064 605 евро. Прогнозната стойност за 2026 г. е 920 000 евро, за 2027 г. – 941 900 евро, а за 2028 г. – 951 200 евро. Очакваните трансфери между бюджетната организация и централния бюджет за следващите три години са по 820 647 евро на година.

Разходите за 2025 година са 1 933 723 евро. В проектобюджета за 2026 г. те са 1 726 232 евро, за 2027 г. - 1 753 382 евро, а за 2028 г. - 1 759 612 евро, се посочва е решението, което беше взето от всички 10 присъстващи общински съветници в Ценово.