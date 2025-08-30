Президентът Румен Радев и кметът на община Шумен проф. Христо Христов откриха IX Европейска младежка олимпиада по информатика (EJOI). На церемонията в зала "Арена Шумен" присъстваха областният управител на Шумен Катя Иванова, зам.-министърът на образованието Емилия Лазарова, зам.-кметове на Шумен, общински съветници и граждани.

Приветствие към участниците в Европейската младежка олимпиада по информатика отправиха президентът Румен Радев, кметът на Община Шумен, съоснователят на EJOI Елена Маринова и президентът на Европейската младежка олимпиада по информатика Бисерка Йовчева.

В словото си държавният глава Румен Радев подчерта, че за България е гордост да приеме отново най-способните млади таланти от цяла Европа. Той каза, че иска да използва този висок подиум, за да изрази признателност към хората, които през 2017 г. родиха и реализираха тази идея, както и към организаторите на тазгодишното девето издание на олимпиадата, защото по думите му през годините тази олимпиада успя да се утвърди като една устойчива традиция и трамплин за върхови постижения на младите състезатели в целия континент.

С думите: "Не забравяйте, че най-големият успех е знанието, което ще споделяте помежду си, приятелствата, които ще създавате и убедеността, която ще получавате, че можете много повече", се обърна към участниците в олимпиадата президентът на България. Той благодари на кмета на Шумен и на домакините от Шумен. Румен Радев отбеляза, че Шумен е град, който успява да съчетае древната и богата история с развитие на съвременни технологии и наука.

Кметът на община Шумен проф. Христо Христов подчерта в словото си, че за него е чест, че Шумен е домакин на Европейската младежка олимпиада по информатика, събитие, което по думите му събира най-добрите млади умове на континента и поставя Шумен в сърцето на дигитална Европа. "Шумен е град с дълбоки корени и богати традиции, но Шумен е и град, който има амбицията да гледа напред и да се превърне в място, в което технологиите и иновациите са в основата на развитието", каза проф. Христов.

"Нашата визия за нашите най-млади граждани на Шумен е те от най-ранна възраст да се докоснат до виртуалния свят. Затова обмисляме въвеждането на първи стъпки в дигиталното обучение да започне още в детските градини в нашия град. Това ще даде на децата възможност да развиват логическо мислене, да проследяват последователността на стъпките, както и да разбират причинно-следствените връзки", добива кметът на Шумен.

Както БТА съобщи, Европейска младежка олимпиада по информатика ще продължи до 4 септември. В нея ще се включат близо 100 информатици до 15,5-годишна възраст от 24 държави. Олимпиадата се провежда за първи път в Шумен и за втори - в България, като първото издание е през 2017 г. в София. EJOI следва правилата и стандартите на Международната олимпиада по информатика, като всяка държава е представена от отбор от четирима състезатели и двама ръководители.

Целите на организаторите на Европейска младежка олимпиада по информатика са да насърчат талантите и уменията на децата и подрастващите, като ги фокусират в наука, технологии, IT и дигитална индустрия. Организатори са сдружение „Европейска младежка олимпиада по информатика“, Министерството на образованието и науката, Община Шумен, Сдружение на олимпийските отбори по природни науки, Школа "АиБ", Средно училище „Сава Доброплодни“, гр. Шумен и Профилирана природоматематическа гимназия „Нанчо Попович“ „Нанчо Попович“.

Президент на Европейската младежка олимпиада по информатика е почетният професор на Шуменския университет Бисерка Йовчева, председател на сдружение „Европейска младежка олимпиада“, преподавател по информатика, доктор по методика на обучението и основател и ръководител на школата „АиБ“ в Шумен. Бисерка Йовчева каза на 25 август, че награждаването в Европейската младежка олимпиада по информатика ще бъде на 3 септември. Тогава ще има екскурзия до платото, участниците ще посетят пещерата Бисерна, каза още Йовчева.

Както БТА съобщи, преди церемонията по откриване на Европейската младежка олимпиада по информатика президентът Радев заяви, че ако продължава да се пренебрегва гласът на хората, алтернативата на сегашното управление ще е все по-търсена. Той каза и че в момента санкционирани за корупция от нашите стратегически партньори политици извършват брутална чистка в Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС) и превръщат службата в своя бухалка.

Както БТА информира, президентът на България тази година бе в Шумен и за празника на града – 11 май т.г. Той присъства и на откриването на Международния фестивал "Друмеви театрални празници".