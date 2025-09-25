Съветниците във Велико Търново одобриха искане за подновяване на договора между общината и държавата за управление на „Трапезица“

Великотърновският общински съвет одобри искане за подновяване на договора между общината и държавата за управление на архитектурно-музейния резерват „Трапезица“. Великотърновски Общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да приеме управлението върху Архитектурно - музеен резерват „Трапезица“ за срок от 10 години, след провеждане на необходимите процедури по реда и при условията на Закона за културното наследство.

Със свое решение от 2015 г. Министерският съвет на Република България предостави безвъзмездно правото за управление на хълма „Трапезица“. След изтичането на срока, съветниците приеха предложението подновяване на процедурата. Предстои общинската администрация да извърши съответните действия за подновяването.